Natale al Centro Commerciale Campania.

Un vero e proprio labirinto sarà l’attrazione più divertente del Natale al Centro Campania che come ogni anno offre ai suoi visitatori momenti di gioco, musica e solidarietà.

Gli eventi per le festività di Natale 2019 saranno come sempre dedicati a tutti, adulti e bambini. Non poteva mancare come da consuetudine l’iniziativa “Scatta la foto con Babbo Natale”: fino al 24 dicembre, presso il Digital Space, i bambini che lo vorranno potranno farsi fare una foto e destinare una piccola donazione a un’attività benefica, questo anno è stata scelta l’AIPD Associazione nazionale Sindrome di Down. Dal 1979 ad oggi, con 54 sedi in tutto il Paese, l’Aipd aiuta bambini e ragazzi Down e i loro familiari con attività di sostegno e inserimento sociale.

Concorso “Il Labirinto Magico” – In palio € 10.000 in Gift Card (fino al 6 gennaio)

Il gioco si articola attraverso un lungo percorso in tutta la galleria del Centro Campania per comprende un vero e proprio labirinto. Grazie agli smartphone i visitatori potranno inquadrare i 13 maker posizionati nella galleria del Centro e infine misurarsi con il proprio senso dell’orientamento e trovare l’uscita del Labirinto Magico. Il percorso è collegato a un gioco con la realtà aumentata, accessibile scaricando l’app “Vision Campania” e a un concorso finale. Il concorso terminerà il 6 gennaio 2020 (tutti i giorni dalle 10 alle 21, nei giorni 24 e 31 dicembre 2019 dalle 10.00 alle 17).

I visitatori possono inquadrare i marker attivi con l’app; ogni maker sarà diverso dall’altro. Una volta trovati i maker attivi della giornata comincerà il gioco, se il giocatore vince potrà ritirare subito all’Info Point una Gift Card contestualmente alla vincita. Il Montepremi totale del concorso è di 10mila Euro in Gift Card.

Regolamento disponibile sul sito www.campania.com e presso Info Point di Piazza Centrale.

Quest’anno molte delle attività legate al Natale saranno ubicate presso il Digital Space:

Accendi il Natale (fino al 24 dicembre): i visitatori potranno accendere le luci degli alberi di Natale pedalando su una delle biciclette presenti che generano energia. I bambini, invece, potranno scrivere un’idea o un pensiero sulla salvaguardia dell’ambiente su un talloncino a forma di pallina di Natale da appendere su uno degli alberi in cartone presenti. Le attività sono realizzate con Treedom: per ogni albero di cartone completato saranno piantati 10 alberi nelle foreste curate da Treedom.

Io ci rigioco! Sempre in tema di tutela dell’ambiente e del riciclo dei materiali, il Campania promuoverà una raccolta giocattoli usati da destinare ai bambini meno fortunati attraverso la sezione UNICEF di Caserta.

Specchio magico (fino al 24 dicembre)

Tutti gli ospiti del centro commerciale che vorranno partecipare al gioco potranno posizionarsi di fronte allo schermo e pronunciare una frase per attivare un’animazione 3D che comincerà a dialogare con lo spettatore e lo inviterà a mettersi in posa per lo scatto arricchito da effetti grafici in 3D. La foto sarà stampata, inserita in una cornice e regalata agli ospiti: un omaggio unico per il Natale dei clienti del Centro Campania. Il Centro Commerciale Campania attraverso “Lo Specchio Magico” sostiene l’associazione EMMEPI4EVER che si occupa di disturbi del comportamento alimentare.

Live – Palco in Piazza Campania

Marco Berry sarà in scena con il suo spettacolo di magia sabato 28 dicembre ore 22.

Lunedì 30 dicembre torna al Campania Mario Venuti con un concerto che ripercorre la sua lunga carriera, ore 22; mentre non poteva mancare l’appuntamento con Cristina d’Avena che sarà in concerto 6 gennaio ore 22.

Ingresso libero.

Il Centro seguirà i seguenti orari:

24 dicembre: 9-18

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: galleria commerciale 9-22 – Piazza Campania 9-24

31 dicembre: 9-18

1 gennaio: chiuso