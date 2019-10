Navigare, un giro in barca per i bambini del Pausilipon.

Nautica e beneficenza, un binomio che si rinnova ogni anno all’esposizione nautica Navigare in svolgimento, sino a domenica 27 con accesso gratuito, al circolo Posillipo. Gli organizzatori, ieri, hanno ospitato una folta rappresentanza di genitori e bambini dell’ospedale Pausilipon, regalando una giornata diversa ai piccoli ammalati con una gita nel golfo, su quattro imbarcazioni in esposizione, ed un pranzo al sole sulle terrazze del sodalizio rossoverde.

L’azione benefica ha poi visto l’Afina, presieduta da Gennaro Amato, donare alla Fondazione Santobono Pausilipon, diretta dalla dottoressa Flavia Matrisciano, un consistente assegno a supporto della ricerca.

Intanto l’esposizione nautica prosegue con le prove libere delle imbarcazioni in mare e resterà aperta sino a domenica con il consueto ingresso libero ai visitatori.

A tre giorni dalla conclusione il bilancio della 33.ma edizione è positivo, come sottolinea il presidente dell’associazione organizzatrice, Gennaro Amato: “Il bilancio è molto più che soddisfacente – conferma Gennaro Amato –, diverse aziende presenti hanno registrato vendite, questo grazie ai numeri in crescita della nautica italiana e, in particolar modo, della produzione racchiusa tra i 5 e 18 metri. Al Navigare oramai si concludono sempre un numero maggiore di affari, sia per i costruttori che registrano commesse per l’anno successivo, sia per gli armatori che programmano l’acquisto per l’estate 2020”.