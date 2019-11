Nella linea, essere comunità, il potere terapeutico dell’arte in 25 foto al MANN.

Ventincinque fotografie per raccontare storie di ordinario riscatto: il Centro Diurno di Riabilitazione Psichiatrica Fiera dell’Est (Dipartimento di Salute Mentale/ Asl Napoli 1), presenterà al Museo Acheologico Nazionale di Napoli l’esposizione “Nella linea, essere comunità”, che, sino al prossimo 12 novembre, ricostruirà il lavoro svolto sul campo, anche in quartieri a rischio marginalità sociale, per combattere il disagio pischico.

Laboratori e percorsi di arteterapia, tra teatro, musica e perfomance saranno così trateggiati grazie a significativi scatti, realizzzati in luoghi simbolo della città (tra questi, il MANN e la Biblioteca Nazionale di Napoli) dal collettivo “La linea del cuore”: negli itinerari didattici e nelle proposte per favorire l’integrazione dei pazienti, sono stati coinvolti non soltanto i professionisti dell’Asl Napoli 1, ma anche l’attore Antonello Cossia, l’esperto di teatro Guido Primicile, la cantante Elena Drago ed il performer Mauro Maurizio Palumbo.

Ancora una volta, il Museo Archeologico Nazionale, tramite il progetto “MANN per il sociale”, promosso dai Servizi Educativi, dialogherà con il territorio per favorire nuove forme di integrazione e condivisione culturale: punto di partenza di questo lavoro sinergico, sarà, naturalmente, lo studio del valore catartico della bellezza artistica.

La mostra “Nella linea, essere comunità” sarà accompagnata venerdì 8 novembre (ore 10.30) da un incontro di approfondimento sul disagio sociale e sulle più moderne tecniche di recovery: alla tavola rotonda, parteciperanno, fra gli altri, Paolo Giulierini (Direttore del MANN), Fedele Maurano (Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Asl Napoli 1), Fabrizio Canonico (Direttore Riserva Naturale WWF, oasi degli Astroni), Anna Ceprano (Presidente Legacoop Campania).

Modererà il dibattito Elena Primicile Carafa, coordinatrice de “La linea del cuore”.