Notte Bianca a Caserta, ufficializzato il programma.

Dopo tanta attesa si delinea il programma della Notte Bianca di Caserta che si terrà sabato 7 dicembre a partire dalle ore 17:00 a Caserta, un evento gratuito finanziato da privati intercettati dal promotore della manifestazione l’Avv. Gian Piero Menditto e della società Showlive.

Un evento realizzato, anche quest’anno, grazie al duro lavoro dell’avvocato Gian Piero Menditto, presidente associazione “Caserta chiama Caserta” in stretta collaborazione con l’agenzia di comunicazione e promozione eventi SHOWLIVE e con l’Ing. Fusco Salvatore, impegnato nel ruolo di tecnico della sicurezza e con il Comune di Caserta.

Collaborazioni strette dal team dell’evento, guidato dall’Avv. Gianpiero Menditto e dal Comune casertano al fine di rendere l’evento impeccabile in termini organizzativi, di sicurezza e qualità.

Un evento concepito, ancora una volta, per valorizzare la città di Caserta e le sue innumerevoli potenzialità.

Ospiti d’eccezione dell’evento saranno i cantanti Erminio Sinni ed Andrea Sannino oltre ai rapper Priore, Big Effe ed Eris Gacha, mentre tra i gruppi musicali spiccano i Maleizzappa.

Inoltre saranno a disposizione del pubblico un’area ludica dedicata ai bambini ed aree food.

Il programma dell’evento

PIAZZA VANVITELLI : start dalle ore 17.00

Il dolce magico paese dei balocchi nel VILLAGGIO DI BABBO NATALE: dalle giostre Canterini Rides al villaggio di Babbo Natale, dove sarà possibile consumare dolci e regalare tante sorprese ai bambini presenti e anche ai genitori. Artisti di strada e giochi intratterranno per tutta la durata dell’evento.

PIAZZA DUOMO : start ore 20.00

I Bottari con il live: O Suon Ra Passione.

VIA SAN CARLO: start ore 20.00

Il Tempio delle band con gruppi locali e con special guest i Queen Forever band,

PIAZZA VANVITELLI, lato Chalet Genovese: start ore 20.30

Rassegna artistica con gli Arka – Luca Ruzza – Saverio D’Andrea – Alessandra Tummolillo – Tonia Cestari e special guest: I Maleizzappa.

LARGO SAN SEBASTIANO : start ore 20.30

L’angolo del piacere nostrano a cura di Cucinando by Fiorenzo Liotti.

CORSO TRIESTE lato ZTL start: ore 21.00

Terza tappa del CE GUSTO tema anni 60 la Notte del Boom e Tradizionali Truck Food.

PIAZZA MARGHERITA start: ore 22.00

Erminio Sinni live ed ANDREA SANNINO in concerto a seguire Dj set Alessio Desgro, quest’ultimo a partire dalle ore 01.00.

PIAZZA RUGGIERO: start ore 23.00

La Piazza Young, Kidma, Priore, Eris Gacha, Big Effe e Dj set by Radio Punto zero, quest’ultimo a partire dalle ore 01.00.

VIA DOUHET verso Piazza Gramsci: start ore 22.00

L’angolo danzante con I Baila Caliente e Dj set a partire dalle ore 01.00.

L’organizzazione ringrazia le varie aziende casertane che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, in particolare alla società POWERGAS , azienda fornitrice di gas e luce in Italia per il contributo dato.

INFO

Quando: sabato 7 dicembre a partire dalle ore 17:00

Dove: Caserta, seguire programma sopraelencato

