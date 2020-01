OpenJazz, il jazz incontra la lirica domenica 19 a Donnaregina.

Per la prima volta a Napoli arriva OperaJazz, emozionante momento che unisce il gusto per la musica Jazz con quello della Lirica.

Domenica 19 Gennaio alle ore 19.00 la spettacolare cornice del Complesso Monumentale Donnaregina, situata all’interno del Museo Diocesano di Napoli, ospiterà l’unica data di questo particolare evento.

Lo spettacolo musicale offre un’ insolita combinazione di arie d’Opera rivisitate con un’originale chiave Jazzistica, sovrapponendo esperienze ed idee musicali si offrirà al pubblico un’esperienza non convenzionale in stile NOMEA srl organizzatrice dell’evento.

Il Soprano Romina Casucci riconosciuta in ambito internazionale, insignita in Campidoglio a Roma del prestigioso ‘Premio Culturale Internazionale Cartagine 2019’ ed di ritorno da Tour in Cina e nei Paesi del Mediterraneo sarà accompagnata dal Pianista Vittorio De Sangro uno degli artisti emergenti di maggior spicco all’interno del Jazz italiano che ha all’attivo partecipazioni in numerosi Festival e finali di prestigiosi Premi.

Ticket: Settore A € 23 – Settore B € 18 – Settore C € 12

Info e Booking: www.azzurroservice.net – info@nomeaeventi.it – 3282694680

Parcheggi Vicini:

Garage Cavour – Piazza Cavour, 34

Parking Duomo – Via dei cimbri 23/24 25

Garage Schisa parking – Via Foria, 107