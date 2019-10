Orologiko, incontro a Massa Lubrense domenica 13.

Orologiko.it, piattaforma che ospita più di 11000 iscritti suddivisi in professionisti di settore e collezionisti. A villa Angelina nel Luxury resort di Massa Lubrense,vi segnaliamo questo esclusivo evento con Chopard domenica 13 ottobre.

Da non sottovalutare l’importanza e l’esclusività dell’evento ( privato) con l’intera collezione Mille Miglia della maison Chopard e la non ripetibilità, nonché la presenza di importanti collezionisti.

Nell’esclusiva location di villa Angelina… affacciata al golfo di Sorrento, in un contesto unico per profumo e sapori proponiamo il raduno con la partecipazione della casa orologiera leader nella creazione di orologi gioiello Chopard. Avremo a disposizione vetrine da gustare direttamente da Ginevra con il responsabile per l’Italia che presenterà le ultime novità.