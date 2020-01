Ottaviano, Grande Successo Per L’Accademia AUGE: La Sala Teatro Del Gioca Family Park Celebra Il Consolidato Team Accademico.

L’Accademia Universitaria degli studi Giuridici Europei ,presieduta dall’Avv. Prof. Giuseppe Catapano, celebra i suoi primi quattro anni di attività formativa per l’occasione presentando al pubblico i nuovi corsi di formazione: l’evento, tenuto presso la Sala Teatro della nuova struttura Gioca Family Park nella città di Ottaviano (Na), è stato presentato da Alfredo Mariani con la partecipazione della Dott.ssa Maria Parente, ufficio stampa AUGE, nonché caporedattrice del quotidiano “La Notte Online”, per riproporre ai presenti il discorso inaugurale recitato dal Rettore, Prof.Giuseppe Catapano, nel febbraio 2016 a battesimo dell’AUGE. Una celebrazione che vede protagonisti tutti i componenti dell’Accademia, ognuno contribuendo alla crescita e al successo della formazione:

“L’AUGE nasce dalla premessa di affermarsi quale punto di riferimento per i professionisti , in Italia e in Europa, e ambire al più elevato livello di formazione in ambito giuridico-culturale. Tanti riconoscimenti raccolti in questi anni, grazie all’impegno profuso dal corpo docenti e dal lavoro meticoloso svolto con il Prof.Cesare Cilvini, Tesoriere AUGE. Non solo lui, accanto a me posso vantare la presenza di professionisti affermati su cui poter contare per costruire il futuro dell’AUGE: il Prof. Avv.Angelo Turco, Prof.Dott. Massimo Greco, Dott. Maurizio D’Elia,Avv. Assunta Catapano Prof.Luca Filipponi, Dott.ssa Mariarosaria Rusciano, Avv. Francesca Pizza, Avv.Luigi Esposito, Dott. Felice Luminello, Dott. Daniele Orefice.” conclude il Prof.Giuseppe Catapano.

Presenti all’evento personalità di spicco della Penisola; l’Avv. Mario Pavone Presidente ANV, Dott.Celestino Bottoni Presidente A.N.CO.T. Italia e Dott. Adolfo Terranova Presidente A.N.CO.T Campania

La serata prosegue con i ringraziamenti, intrattenimento musicale con il cantante Enzo D’Auria e cena offerta dall’AUGE. Si ringrazia la preziosa collaborazione di TeleBlu e Dive&Divi per le riprese televisive, il Centro studi CTP, Gioca Family Park, La Notte online.

L’Accademia nasce nel 2016 ponendosi come centro specializzato di ricerca e di aggiornamento nelle discipline giuridiche e in particolare nel diritto civile. I corsi Auge sono un percorso formativo strutturato in incontri su piattaforma telematica con accesso in qualunque momento della giornata , finalizzati a garantire ai partecipanti l’aggiornamento nelle tematiche specifiche , indispensabile nella loro attività quotidiana, e nel contempo l’approfondimento specialistico sui temi di maggiore rilevanza in ambito professionale. Gli iscritti ai corsi avranno diritto a partecipare ai Seminari di specializzazione , incontri di approfondimento mirato e specialistico a carattere monotematico su temi particolarmente complessi e dibattuti, indirizzati ai Professionisti che desiderano acquisire maggiori competenze scientifico-professionali sul tema trattato.