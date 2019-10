Premio Internazionale “La bella mbriana” lunedì 21 a Quarto . 

Si terrà il 21 ottobre alle 20:00 a Quarto (NA) la prima edizione del Premio Internazionale “La bella mbriana”.

Durante la serata FASHION SHOW presso il Teatro Corona in via Mauriello 4, saranno consegnati importanti riconoscimenti alle eccellenze della regione partenopea e alle personalità che si sono distinte nel proprio ambito lavorativo. Saranno attribuiti riconoscimenti ad esponenti locali e provinciali dell’imprenditoria, della politica, della cultura, della medicina, del giornalismo, dello sport, dello spettacolo, del cinema, dell’arte e della moda. Un importante premio, un evento volto a non dimenticare quanti e quali sono i volti che hanno dato lustro al territorio campano.

L’iniziativa promossa dalla ITM EVENTS prevede prima della consegna delle dieci targhe intitolate a La Bella Mbriana, una serata di fashion show oltre alla finalissima di Miss&Mister ITMEVENTS .

Presenta la serata Maria Monse.