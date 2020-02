Presentata la quinta edizione di Innamòrati/Innamoràti di Napoli, cinquanta tour con ciceroni illustri

È stata presentata in conferenza stampa, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo nella mattinata di giovedì 6 febbraio 2020 la quinta edizione di ‘Innamòrati/Innamoràti di Napoli’, un format di visite guidate per domenica 16 febbraio grazie alle quali turisti e cittadini potranno conoscere o riscoprire luoghi noti e meno noti della città. Il ricco programma, al quale ci si può prenotare esclusivamente online, è stato presentato, tra gli altri, dall’Assessore alla Cultura del Comune di Napoli Eleonora de Majo.

Ecco i luoghi partenopei interessati dall’iniziativa, si tratta di circa cinquanta itinerari per altrettanti illustri ciceroni affiancati dalle guide turistiche. Palazzo San Giacomo (con l’assessore de Majo e il Sindaco Luigi de Magistris), Grenoble (con il Console generale di Francia a Napoli, Laurent Burin Des Roziers), ‘Rione geniale’ (con il filosofo Pino Ferraro), la mostra Maresistere di Roxy in the box, vi saranno i tour con Ivan Granatino e con Ciccio Merolla e i novanta minuti allo Staio San Paolo con il giornalista sportivo Peppe Iannicelli.

Correlati