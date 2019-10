Ritorno per il futuro, si parla di fuga di cervelli sabato 5 al Maschio Angioino a cura della Fondazione Valenzi.

l convegno “Ritorno per il Futuro” è in programma Sabato 5 Ottobre dalle 10 al Maschio Angioino nella sede della Fondazione Valenzi, l’istituzione internazionale dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983.

La Fondazione Valenzi ha istituito un Gruppo di Lavoro “Ritorno per il Futuro” costituito da alcuni giovani professionisti di ritorno da esperienze professionali all’estero che vogliono proporre misure utili a invertire almeno in parte la gravissima fuga di cervelli dalla nostra regione. Un primo incontro si svolgerà sabato 5 ottobre con i rappresentanti delle Istituzioni locali ed il mondo dell’imprenditoria per individuare una serie di interventi possibili volti a stimolare e favorire il ritorno nel nostro territorio di parte del capitale umano perduto negli ultimi anni.

Dopo i saluti di Lucia Valenzi, intervengono con le loro proposte e testimonianze i seguenti giovani professionisti: l’ingegnere Andrea Rodriquez del gruppo Ritorno per il Futuro, la startupper Federica Petrilli, la docente di chimica farmaceutica Manuela Rodriquez, l’ingegnere Cesare Bizzarro della Fondazione Ordine degli Ingegneri.

Interverranno l’assessora regionale Lucia Fortini, l’assessora comunale Alessandra Clemente, il Presidente Giovani Confindustria Vittorio Ciotola.

Ufficio Comunicazione



comunicazione@ fondazionevalenzi.it

Per ulteriori info scrivere a segreteria@ fondazionevalenzi.it