San Valentino, lotteria dell’associazione Noi per Napoli.

L’Associazione Culturale Noi per Napoli, in occasione della Festa degli Inamorati,venerdi 14 febbraio 2020 dalle ore 17,in Piazza Trieste e Trento,adiacenze Gambrinus,offre,attraverso una divertente estrazione,dei gustosi e simpatici premi, fino ad esaurimento scorte,per ” San Valentino” 2020,messi a disposizione dalla stessa Associazione,per tutti coloro che desiderano trascorrere un dolce momento in questo giorno speciale.

L’estrazione,istantanea,è aperta a tutti, troverete Renato dello staff di Noi per Napoli che vi farà tentare la fortuna! L’Associazione Culturale Noi per Napoli,fondata da ventisette anni or sono dalla sua Presidentessa Emerita Dott.Emilia Gallo e rappresentata dagli artisti lirici il soprano Olga De Maio e dal tenore Luca Lupoli,attiva non solo nel campo artistico ,culturale, musicale ma anche nel sociale, lancia questa iniziativa “Un gesto d’Amore per San Valentino “ proprio per tutti coloro che desiderano essere ” coccolati ” nel giorno della festa dell’amore e per manifestare e far sentire la propria vicinanza a chi si sente solo,in maniera semplice a tutti i passanti che desiderano vivere appunto un momento di allegria e spensieratezza.

Prossimi eventi dell’Associazione Culturale Noi per Napoli, che vedranno come protagonisti gli artisti suddetti, saranno a marzo ” Operetta Amore mio” recital dedicato alle più belle pagine da operetta e salotto, al Teatro Cortese di Napoli, un recital dedicato sempre alle romanze da Salotto dell’800 in occasione di un importante Convegno Internazionale che si svolgerà presso il Palazzo Paternò a Caserta, saranno poi insigniti di un altro prestigioso Premio dedicato al grande tenore Enrico Caruso ed il 12 aprile, ci sarà il tradizionale Concerto di Pasqua presso il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli.

Da segnalare altra simpatica iniziativa,in sintonia con la Festa degli innamorati proprio, già preannunciata in occasione del Concerto di Capodanno 2020,che vede coinvolti i due artisti, Olga De Maio e Luca Lupoli , dopo altre esperienze con importanti aziende, è quella di essere testimonial dello spumante “Terry” dell’ Azienda Vitivinicola Montespina il Gruccione della terra Flegrea, così denominato dal titolare Antonio Iovino come manifestazione e gesto d’amore per la moglie Teresa. Sarà disponibile a breve sul sito dell’Associazione Culturale Noi per Napoli, il cui ricavato, come sempre servirà per sostenere i progetti di solidarietà!

Vi invitiamo allora a seguire sulle pagine social e sul sito ufficiale tutte le iniziative e ad esserne sempre partecipi ed entusiasti sostenitori!

Noi per Napoli