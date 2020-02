Secondo Trofeo Napoli ConCORRE per la Legalità, Serena Autieri madrina.

Stamattina, presso la “Caserma Zanzur”, sede storica delle Fiamme Gialle partenopee, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Trofeo “Napoli conCORRE per la legalità”, una “gara nella gara” organizzata nell’ambito della tradizionale Mezza Maratona cittadina dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con la Confesercenti Campania, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli ed oltre 20 altri partner istituzionali.

Previsto quest’anno, presso la Mostra d’Oltremare, anche un concerto della Banda della Guardia di Finanza con la partecipazione di Serena Autieri.

Il progetto è stato presentato dal Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza – Generale di Divisione Virgilio Pomponi, insieme al Presidente della “Napoli Running s.r.l.”, Carlo Capalbo e ai Presidenti delle altre istituzioni organizzatrici – dott. Vincenzo Schiavo e dott. Vincenzo Moretta, nonché al Presidente della Onlus “A Ruota Libera” – Luca Trapanese e al curatore del progetto “La Casa di Matteo”, Luigi Volpe (Ispettore della Guardia di Finanza), unitamente ai rappresentanti di tutte le altre Istituzioni coinvolte: Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Notai, Ordine degli Ingegneri, Unione Industriali, Confcommercio, Confartigianato, C.L.A.A.I. (Associazione dell’Artigianato e delle Piccole Imprese), C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato) e A.I.C.A.S.T. (Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo della Provincia di Napoli).

La competizione, a cui prenderanno parte aderenti, iscritti e dipendenti delle Istituzioni sopra indicate, si svolgerà a Napoli, domenica 23 febbraio 2020, nell’ambito della settima edizione della “Napoli City Half Marathon”, manifestazione molto sentita e di fortissimo richiamo di pubblico, con la partecipazione di atleti anche di fama internazionale.

La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità economica e nell’occasione, tutti i partecipanti indosseranno una maglietta che recherà sul retro il testo dell’articolo 53 della Costituzione “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” con i loghi di tutte le Istituzioni coinvolte, con lo scopo di mostrare la sinergia fra le istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie condizioni di legalità

economica al Paese

Nell’ambito dell’evento avranno luogo anche:

 domenica 23 (con partenza immediatamente successiva alla Mezza Maratona), la seconda edizione della “Napoli Staffetta Twingo”, una staffetta per due runner sulla distanza 10 km + 11,097 km;

 sabato 22 una corsa per tutti denominata “Family Run e Friends”, una gara non competitiva (una “passeggiata” per promuovere l’attività fisica), di soli 2 Km, aperta a tutti da 0 a 99 anni;

 da venerdì 21 a sabato 22, presso la Mostra d’Oltremare, la fiera “Sport Expo”, ove sarà allestito uno stand dedicato al trofeo, con esposizione di attrezzature sportive, materiale fotografico e promozionale del Gruppo Sportivo e della Scuola Alpina, con riguardo alle varie discipline sportive praticate dagli atleti delle “Fiamme Gialle”, nonché riviste e gadget; si prevede, altresì, l’intervento di ex-atleti delle “Fiamme Gialle” ed una dimostrazione delle capacità operative delle unità cinofile del Corpo, riguardanti i settori cruciali del contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti e della movimentazione illegale di valuta.

È in programma, nella mattinata di sabato 22 febbraio, anche una speciale seduta di allenamento presso la Mostra d’Oltremare, a cui potranno prender parte gli iscritti alle competizioni podistiche e alla quale sarà anche presente la campionessa di atletica Rosaria Console, storica componente del Gruppo Sportivo “Fiamme Gialle”.

Al Trofeo è associata un’iniziativa benefica a favore del progetto “La casa di Matteo”, sostenuto dalla Onlus “A Ruota Libera” di Luca Trapanese e dall’Ispettore Luigi Volpe, una comunità che ospita, a Napoli e Bacoli, neonati e bambini in stato di abbandono e affetti da gravi patologie con lo scopo di donare loro una casa che li accolga non solo come pazienti o malati terminali ma soprattutto come figli, per accompagnarli verso il loro destino nel calore di una famiglia che non hanno mai conosciuto.

Assicurerà ulteriore lustro all’evento una serata di gala prevista venerdì 21 febbraio, presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, con l’esibizione della Banda della Guardia di Finanza che accompagnerà in alcuni brani Serena Autieri.

Presenteranno la serata Mariù Adamo e Claudio Dominech, conduttori del programma “Mattina 9” sull’emittente “Canale 9”, che assicurerà anche la diretta streaming sul proprio canale web www.9online.it.

In merito, il Generale Pomponi, facendosi interprete dello spirito dei partecipanti, tiene a sottolineare che “uno degli scopi della manifestazione è ancora una volta quello di mostrare la sinergia fra le istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie condizioni di legalità economica al Paese”.

Il Dott. Vincenzo Moretta ha affermato che “l’estensione di tale iniziativa a tante altre categorie è prova tangibile di grande sinergia e collaborazione interistituzionale. Anche quest’anno, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, parteciperà con tanto entusiasmo alla Napoli City Half Marathon, manifestazione di beneficenza e legalità fortemente sostenuta, riconoscendo allo sport un’enorme valenza sociale”.

Confesercenti Campania sostiene e promuove anche la II edizione di “Napoli conCORRE per la Legalità” perché le nostre imprese sono al 100% dalla parte della legalità e dell’economia sana. Questo importantissimo evento – sottolinea Vincenzo Schiavo – è l’opportunità per lanciare il nostro rigoroso messaggio: siamo dalla parte del rispetto delle regole e del pagamento delle tasse. Solo un’economia sana e pulita può far crescere la Campania e il Sud, garantendo un futuro ai nostri giovani. Gli imprenditori associati a Confesercenti vogliono dunque dimostrare di essere parte integrante del sistema legalità insieme alle forze dell’ordine e a agli ordini professionali. Inoltre questo trofeo produce un effetto accessorio ma importante: un indotto economico rilevante, con l’occupazione di molti alberghi di Napoli e provincia data l’ampia partecipazione alla maratona di migliaia di atleti. Siamo in questo senso felici – conclude Vincenzo Schiavo – di aver coinvolto tutte le associazioni che rappresentano le categorie di impresa della nostra regione. Uniti si sconfigge l’illegalità”.

Carlo Capalbo presidente della Napoli Running e organizzatore della Napoli City Half Marathon: “siamo onorati di ospitare il secondo Trofeo Napoli conCORRE per la legalità nell’ambito della Napoli City Half Marathon. Il progetto è stato lanciato solo un anno fa e ad oggi sono più di venti gli Enti che hanno deciso di prendervi parte a testimonianza di una sinergia che si è creata che vede le istituzioni amministrative, militari, sportive, politiche, sempre più vicine al nostro modo di vivere e interpretare il running. Se correre è per migliorare la propria vita attraverso lo star bene fisico e psicologico, affermare il principio ideale di legalità economica migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti perseguito”.

Serena Autieri ha espresso “felicità per essere al fianco delle Istituzioni, promuovendo, da cittadina napoletana, la buona cultura partenopea con l’obiettivo di far arrivare soprattutto ai giovani un messaggio improntato al rispetto della legalità e delle tradizioni”.