Settimana dell’amore al Duel Club.

il format dedicato all’amore. Riprendendo il programma cult degli anni ‘90 ci saranno dei concorrenti che cercheranno la dolce metà in pista e avranno la possibilità di conoscersi in un’area a loro riservata sorseggiando un drink.

Ci saranno tante interviste e giochi incentrate sul tema dell’amore, in più ad ogni partecipante sarà assegnato un numero con cui tutto il locale potrà interagire tramite IG stories e Ledwall. A fare da cupido per questa serata non poteva mancare l’influencer Renato Biancardi.

TIME UP presenta Jean Cuartero giovanissimo Dj che allieterà i cuori solitari il 15 Febbraio. Nel 2011 nasce la sua etichetta Sanity, che dopo un anno di intenso lavoro inizia a dare i propri frutti, ma la sua carriera inizia da giovanissimo: a 15 anni. Influenzato dai vecchi stili, durante l’ultimo anno le sue uscite: Hot Creations, Desolat, Salvato, Moon Harbour, Circus, l’ hanno reso uno dei produttori del momento. Si è esibito in 5 continenti diversi, alle chiusure di Amnesia Ibiza, nella sua residenza ad Hyte, ha visto salire tra le prime alcune sue tracce su Beatport, appare nel documentario ‘Monday’ ed è il vincitore nei DJ Awards alla rivelazione DJ del 2015.

Nightmarket 80 Sabato 15 Febbaio Twins Party

Un altro San Valentino da single è ormai trascorso. NM80 ti da la possibilità di scegliere la tua anima gemella, che sia anche semplicemente un’amica/o, e di portarlo/a al party. Così celebriamo le tante sfumature dell’aomre. Unico vincolo? Vestitevi uguali, come dei gemelli.

Speed date o appuntamento al buio. Ennesimo San Valentino da single, ti aiuteremo noi a trovare la tua anima gemella. Una serie di tavoli con cronometro, saranno posizionati all’interno del locale, dove i clienti potranno liberamente decidere di incontrarsi e cronometrare il loro tempo. Poi ‘se son rose, fioriranno!’

Venerdì 21 Febbraio Zapping Tv ci sarà l’evento di Carnevale ZTV Tale e Quale Show.

Ognuno potrà travestirsi dal proprio personaggio preferito, da cantanti, attori, influencer, cartoni animati e sicuramente qualcuno sdrammatizzerà da Coronavirus!!! Osate, osate e osate!

I giochi e i quiz saranno molto carnevaleschi ad arricchire il tutto un live show di balli latino americani con ballerine che coinvolgeranno e guideranno il pubblico. Ad animare la serata come ogni venerdì ci sarà l’influencer Renato Biancardi.

Nightmarket 80 Sabato 22 Febbraio The big theater.

Il carnevale è ormai alle porte. Decidi chi vuoi essere per una notte, NM80 sarà il palcoscenico per il tuo costume.

In sala 1, WOO! presenta Gerd Janson, uno dei Dj più rispettati e stimati al mondo. Janson nei suoi set mixa i classici che già conosciuti in modo inaspettato. Si innamoròa della techno agli inizi degli anni ‘90, quando gli fu regalato un disco della leggenda: Sven Vath. Nel 2010, Janson e Hammann hanno prodotto un CD per la serie di CD mix del club, e hanno ottenuto riconoscimenti dai media di tutto il mondo guadagnando un posto nelle compilation Dj Resident Advisor’s Top dell’anno.

Il successo ha portato a sempre più esibizioni, nel 2013, Janson ha suonato in quasi tutto il mondo, inoltre è stato invitato a diventare dj al Panorama Bar di Berlino – uno dei locali più conosciuti della scena.

E’ in numerose classifiche come quella di The Bug, Resident Advisor Top 100 DJ List e Groove Magazine.

Alfonsino sarà partner di Zapping Tv per tutta la stagione, invece Oradio, la webradio di Optimagazine ogni sabato trasmetterà in diretta la serata dal

Il weekend si chiude Domenica 23 Febbraio con un super live di ALFA.

Noto per Cin Cin e Wanderlust! è uno degli artisti emergenti più ascoltati su Spotify. Il video di Cin Cin nel 2019 divenne virale e ha anticipato l’album in uscita nei prossimi mesi, mentre il video Wanderlust! È una produzione Yanomi, tutto il ricavato Spotify sarà devoluto in beneficenza ad Albero Della Vita Onlus.

A proposito di beneficenza e progetti, ogni weekend una parte del ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Antoniano Onlus.