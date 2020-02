Strane Coppie, Stevenson incontra Borges giovedì 6 al Palazzo della Marina Militare.

Saranno le fantastiche ombre e visioni di due grandi maestri della letteratura di Ottocento e Novecento, Robert Louis Stevenson e Jorge Luis Borges, ad aprire la dodicesima edizione della rassegna culturale “Strane Coppie” a Napoli, giovedì 6 febbraio ore 18.30 al Palazzo della Marina Militare. La manifestazione quest’anno si apre ad un pubblico più ampio grazie alla novità della traduzione in lingua dei segni italiana- LIS, con il coordinamento delle traduzioni a cura di Stefania Cantelmo.

Ospiti di Antonella Cilento, ideatrice e conduttrice di “Strane Coppie”, saranno il giornalista e scrittore Sergio Garufi, che di Borges conserva un ricordo personale, e lo scrittore Giuseppe Montesano, insieme all’attore Andrea Renzi e al primo violoncellista dell’orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli, Luca Signorini che eseguirà brani di Johann Sebastian Bach, Domenico Gabrielli e Salvatore Sciarrino. Ad accompagnare l’incontro, anche una sezione cinema, con immagini a cura di Marco Alfano. (Info:www.lalineascritta.it; info@lalineascritta.it)

Nel titolo di questa edizione, “Shadows- L’ombra e la penna”, è racchiuso un complesso mondo popolato da ombre personali, degli scrittori del passato, ma anche quelle dei nostri tempi in chiaroscuro: «Tante sono le ombre che agitano le nostre coscienze e il nostro quotidiano, non solo personali ma, su un piano più ampio, quelle politiche, dell’ambiente, dell’economia, della società. La sensibilità e le biografie dei grandi scrittori anticipano spesso queste ombre sulle quali la letteratura da sempre prova ad accendere una luce», spiega Antonella Cilento.

Insieme a quelle di Borges e Stevenson prenderanno forma, attraverso i racconti di Garufi e Montesano, anche le ombre di altri scrittori e scrittrici come Hoffmann, Chamisso, Bioy Casares, Ocampo, perché la letteratura – ed è questo uno dei fondamenti di “Strane Coppie” – offre nel tempo la possibilità di individuare mappe e connessioni, in un grande atlante di riferimenti e pensieri, per non perdere l’orientamento.

Dopo il primo appuntamento a Napoli, “Strane Coppie” proseguirà con altre quattro tappe e nuovi ospiti il suo viaggio: ancora a Napoli, il 5 marzo e il 16 aprile, poi a Roma il 14 maggio e, infine, a Milano il 28 maggio.

Date:

Napoli (6 febbraio, 5 marzo, 16 aprile, ore 18.30, Palazzo della Marina Militare). Incontri con traduzione in LIS

Roma (14 maggio, ore 18.30, Banco BPM – Palazzo Altieri). Incontro con traduzione in LIS

Milano (28 maggio, ore 18.30, Banco BPM – Sala delle Colonne)