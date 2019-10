TEDxCaserta, venerdì 4 al Centro Commerciale Campania di Marcianise.

Il prossimo 4 ottobre il Centro Commerciale Campania di Marcianise ospiterà la quarta edizione del TEDx Caserta, ‘Scintille’, presso la galleria al piano terra ingresso Nord, dalle ore 21 e 30.

L’evento è organizzato da un gruppo di giovani professionisti del Casertano con la passione per l’innovazione e le nuove tecnologie, che si è impegnato, in una ottica di give back, a regalare al territorio un evento di respiro internazionale.

Questi i nomi degli organizzatori che stanno collaborando con il Centro Commerciale per allestire l’atteso appuntamento.

Domenico Casaleno, esperto di Marketing, Flavia Valentina Rauso informatica ed esperta di tecnologie web, Fabrizio Lapiello, esperto di tecnologie IOT e Innovation Manager, Pietro Marotta, Digital Content & Experience Creator, Dario Russo Consulente di web marketing e docente, Palmira Tarabuso Project Manager per il settore Servizi Finanziari.

Il tema dell’evento del TEDxCaserta 2019 prende ispirazione dalla frase attribuita ad Engels, che paragona le idee alle scintille, con la capacità di propagarsi l’una dopo l’altra in un moto virtuoso e continuo.

In un mondo sempre più connesso, la condivisione e lo scambio di idee rappresentano il mezzo essenziale di contaminazione, sia per innescare nel prossimo, nel vicino e in chi ascolta, la possibilità di riflettere e di arricchirsi a sua volta; sia per essere esposti a ragionamenti che possano farci evolvere nella sfera professionale e personale.

Il TEDxCaserta quest’anno vuole raccontare, attraverso i talk degli speaker che si seguiranno sul palco, la necessità e la bellezza di dar voce alle proprie idee che possono essere condivise, e possano essere generatrici di azioni e risultati inaspettati, accendendone, come dice Engels, mille altre ancora, per noi e per gli altri.

L’evento avrà una durata di circa tre ore dedicate ai talk di 6 speaker, performance e momenti di networking.

Il giorno dopo un evento non stop con Google Developers Group Campania

TEDx Caserta si inserisce nel week end dell’innovazione promosso dal Centro Commerciale Campania che ospiterà il 5 e il 6 ottobre un evento non stop organizzato dal Google Developers Group Campania, un dev fest ed un Google Hackaton che durerà 24 ore

Gli speaker che vedremo sul palco del TEDx Caserta hanno esperienze e background diversi, e racconteranno nei 18 minuti a disposizione le proprie idee che saranno condivise dalla vasta platea.

Gli speaker

Luca La Mesa:

Presidente Procter & Gamble Alumni Italia. Premiato da P&G Alumni Global tra i “40 under 40” più meritevoli in tutto il mondo. Singularity University Ambassador e SingularityU Italy Investor

2.Riccardo Piccirillo: il “Fotografo Rock” Italiano

Giuseppe Orefice: componente del Comitato esecutivo e consigliere nazionale di Slow Food Italia, tra i soci fondatori di Agrigiochiamo Isabella Borrelli, digital strategist. Per Startup Italia è una delle 150 donne da seguire sui temi del digitale e dell’innovazione e una delle 1000 donne che stanno cambiando l’Italia. Diva Tommei, ha studiato Biotecnologie all’Università della Sapienza di Roma e ha conseguito un dottorato in Bioinformatica presso l’Università di Cambridge.

Ha anche frequentato l’Università della NASA, Singularity University, in Mountain View, California, dove ha studiato l’utilizzo delle tecnologie a crescita esponenziale per risolvere le grandi sfide dell’umanità. Dal 2015 è CEO di una startup di robotica per la casa, Solenica, che riqualifica gli ambienti interni in cui viviamo. Nel 2018 è stata l’unica donna italiana ad essere nominata da Forbes come “Top 50 Women in Tech” in Europa.

Un trio di giovani giuristi casertani e aspiranti magistrati(M. PASTORE – V. ANGELINO – L. SABATINO) che porteranno sul palco un talk dal titolo “La scintilla è la speranza” 7. Simona Bielli: Simona è Head of Programmes a Nesta Italia. Guida i progetti della Fondazione nelle aree arte e patrimonio culturale, educazione, comunità del futuro, salute e invecchiamento della popolazione e tech for good. Simona è stata Head of Global Operations a Mind the Bridge dove ha gestito diverse attività volte a sostenere la creazione e lo sviluppo dell’ecosistema startup in Europa e negli Stati Uniti. Massimiliano Caruso: avvocato, di base a New York, dove dirige l’International Business and Corporate Law Department di SINGULACE e da dove disegna alcune tra le più complesse operazioni di corporate finance al mondo.

Senior Advisory Board Member e Visiting Professor del Fintech Research Center della Fanhai International School of Finance dell’Università di Fudan, con sede a Shangai.

Gianni Cuozzo: ex membro del CCC (Caos Computer Club) noto collettivo hacker tedesco si occupa di retroingegnerizzazione di protocolli radar non occidentali e sviluppa le prime librerie per la de-compilazione di firmware Nord Coreani e Cinesi di classe militare. Successivamente si specializza sin da subito nei temi riguardanti lo sviluppo di tecnologie avanzate e modelli di forecasting per eventi geopolitici .Nel 2012 fonda Macro Aerospace SpA, società̀ impegnata nello sviluppo di una costellazione di satelliti miniaturizzati (cubesat) per lo storage satellitare, nel 2013 il primo lancio satellitare lo fa divenire la persona più giovane nella storia dell’aerospazio ad aver ingegnerizzato e lanciato un satellite in orbita. Cuozzo è attivo nei maggiori teatri di conflitto simmetrico contemporanei come advisor e come parte operativa per diverse agenzie d’intelligence NATO. Nel maggio 2016 fonda in Italia “Aspisec”, società specializzata nella consulenza per la cybersecurity con una forte specializzazione nella cybersecurity industriale diventando in poco tempo leader di settore. Nel Giugno 2017 viene premiato con il prestigioso premio del MIT Tech Review come “giovane innovatore under 35. Cuozzo è membro MENSA del capitolo di Francoforte sul Meno e sostiene vari progetti di ricerca sull’ottimizzazione del calcolo distribuito.

TED

TED è un’organizzazione no-profit che ha lo scopo di diffondere idee che meritano di essere divulgate. Iniziato come una conferenza di quattro giorni in California 30 anni fa, TED è cresciuto per sostenere la sua mission con molteplici iniziative. Le due conferenze annuali di TED invitano i i maggiori protagonisti del “pensare” e del “fare” a presentare le loro idee in presentazioni di massimo 18 minuti. Molti di questi discorsi sono poi resi disponibili, gratuitamente, su TED.com.

Sulla scia dello spirito delle conferenze TED,vi sono le conferenze TEDx, che riprendendo il format e lo spirito dei classici “TED”, propongono tali conferenze ad un pubblico locale dopo l’ottenimento di una licenza ad hoc.

Pensate che sono più di 100.000 gli interventi di speaker registrati ai circa 27.000 TEDx di tutto il mondo. Oltre 190 sono i Paesi che hanno ospitato TEDx fino ad oggi, tra cui l’Italia, che ha registrato nel 2018 circa 80 TEDx.