Tornano i Mercatini di Natale a Casalnuovo, inaugurazione sabato 7.

Dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 a Casalnuovo di Napoli si terrà la seconda edizione dei Mercatini nel Villaggio di Babbo Natale, proposta da Giovanni Nappi, dal Sindacato SLI e dall’Associazione “Una Città Che…”:

L’inaugurazione si terrà il 7 dicembre alle ore 17.00 con l’arrivo in trenino di Babbo Natale al Villaggio.

Il trenino turistico girerà per la prima volta in assoluto, per almeno due settimane, per le strade della città.

Tante le casette di legno allestite con prodotti artigianali e la nuova casa di Babbo Natale, con 3 ambienti interni e gli Elfi pronti ad accogliere i bambini.

”Ringrazio il parroco Don Ciro Biondi per averci nuovamente concesso l’uso, a titolo gratuito, degli spazi dell’Oratorio San Michele; grazie a lui riusciamo a proporre per il secondo anno consecutivo un momento di aggregazione straordinario per tutta la comunità”, ha detto Giovanni Nappi.

Dal 2 gennaio la casa di Babbo Natale sarà allestita per ospitare la Befana, che arriverà tra la notte del 5 e la mattina 6 gennaio.

Tutti i giorni ci saranno spettacoli gratuiti del Circo del Villaggio (senza animali), con animazione a cura della RamBlas animazione.

Nell’ambito dell’evento ci saranno inoltre spettacoli musicali sotto la neve, in un’atmosfera unica e suggestiva, con la direzione artistica di Mario Pelliccia, speaker radiofonico e showman.

Ci sarà infine anche una mostra presepiale a cura del maestro Gennaro Di Pinto, che ha anche realizzato la statuetta del presepe di Giovanni Nappi (la prima statuetta ad andare sul presepe in “Lacoste”).

Apertura Villaggio tutti i giorni dalle 16.30 alle 22.00.

Domenica e festivi apertura mattutina.

L’ingresso è gratuito.

Indirizzo: Via Zi’ Carlo, Oratorio San Michele, Casalnuovo di Napoli, località Tavernanova.

Per info scrivere via mail all’indirizzo: unacittache@gmail.com.