Tutto pronto per il Gran Concerto di Capodanno al Teatro delle Palme.

È tutto pronto per il Concerto di Capodanno al Teatro delle Palme di Napoli , che andrà in scena l’1 gennaio 2020. L’appuntamento, ormai storico, è giunto alla quinta edizione e sta riscuotendo sempre più l’interesse del pubblico napoletano e non solo, oltre che delle istituzioni, con i patrocini della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, e la Municipalità di Chiaia San Ferdinando.

Organizzato dall’Associazione Culturale Noi per Napoli con i suoi artisti ed ideatori, il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli, artisti del Teatro San Carlo, il concerto si preannuncia un evento da non perdere. In primis per essere una straordinaria opportunità per iniziare un nuovo anno in gioiosa ed allegra compagnia del canto, della danza e della musica, condividendo e vivendo insieme le emozioni evocate da queste arti, e poi per ascoltare delle bellissime ed immortali melodie senza tempo.

Il bel canto sarà caratterizzato da alcune delle più note arie d’opera di Donizetti, Puccini, Verdi, dalle esilaranti pagine da operetta di Lehar, dalle piu belle arie da Salotto come La Mattinata di Leoncavallo oppure la danza con i Walzer di Strauss, la Tarantella di Rossini e i classici napoletani…

Sarà una grande e magica festa di inizio anno, ambientata nella cornice di uno dei più affascinanti salotti d’epoca partenopei, e gli artisti condurranno il pubblico in un meraviglioso viaggio fuori dal tempo. Attimi di spensieratezza e leggerezza, per distogliere la mente almeno per un po’ dalla routine del quotidiano. https://youtu.be/EEFUaaCTzeU

Sul palco un cast straordinario, direttamente dal Teatro San Carlo, come il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli, artisti noti al grande pubblico nazionale ed internazionale. Con loro sul palco il tenore Lucio Lupoli, lo straordinario attore Giacomo Rizzo, testimonial della serata il giornalista Giuseppe Giorgio con i suoi interventi storici, l’Ensemble orchestrale dell’ Associazione “Noi per Napoli”, il Quartetto d’archi Aedon,il flautista Andrea Ceccomori, il corpo di ballo del Centro Tersicorea con le coreografie di Gloria Sigona e Livia Spoto e la presentatrice Lorenza Licenziati. Presenti le telecamere di In Città e di DG PhotoArt di Davide Guida.

Uno spettacolo che si qualifica anche per una nobile iniziativa visto che una parte del ricavato sarà devoluto, come ogni anno, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a favore della mensa Caritas dei senzatetto di Santa Chiara a Napoli.

Gli organizzatori ringraziano coloro che hanno aderito come sponsor sostenitori: La Caffettiera di Piazza dei Martiri,Ium Academy School, Castronuovo Gioielli, Imperatore Rosticceria, Argenio, Iovino Azienda Vitivinicola, Cuomo Spendimeglio, Arfe’ Materassi, Aloia Caffè, La Stilista Tiziana Grimaldi con Modern Dance e gli accessori de La Pepita.

CONCERTO DI CAPODANNO

Martedì 1 gennaio 2020

Teatro delle Palme, Via Vetriera 12 – Napoli.

Ore 19.30

Biglietti:

Primo Settore Poltronissima € 25,00

Secondo settore Poltrona € 20,00

Galleria: € 15,00

Informazioni e Prenotazioni

Teatro Delle Palme, Tel. 081418134

Tel. 327 758 99 36; 339 4545044

Acquisto online biglietti: https://www.azzurroservice.net/biglietti/gran-concerto-di-capodanno

Punti vendita:

– Teatro delle Palme Via Vetriera a Chiaia n 12

Il Botteghino Al Vomero Via Pitloo

Edicola Piazza del Gesù Napoli