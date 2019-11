Un Poeta a cavallo del Muro, venerdì 29 al Maschio Angioino.

Sala della Loggia in Castel Nuovo

Venerdi’ 29 Novembre 2019 ore 18:30

UN POETA A CAVALLO DEL MURO

Il Blocco di Mommsen di Heiner Muller

(nella traduzione di Peter Kammerer e Graziella Galvani)

Enzo Salomone: Voce recitante

Christoph Pennig: Musica e Sound Design

Nell’ambito della mostra fotografica di Luciano Ferrara BERLINO 1989 – Frammenti di Muro – Persone in programma nellaCappella Palatina in Castel Nuovo dal 31 ottobre al 1 dicembre 2019.

Nel gennaio 1993 da meno di 4 anni e’ caduto il muro e Heiner Müller, il piu’ grande drammaturgo tedesco del ‘900 dopo Brecht, e suo erede al Berliner Ensemble, pubblica Il Blocco di Mommsen un testo poetico ritenuto La pietra tombale sulla DDR che con i suoi 224 versi indaga sul perche’ Theodor Mommsen, Grande Storico Premio Nobel per la sua Storia Romana in cinque volumi ne scrive solo quattro. Manca quello sull’Impero. L’indagine ha tre piani narrativi che s’intersecano: La decadenza dell’Impero Romano (Indescrivibile perche’ ridotto a Chiacchiere e pettegolezzi di corte; Il primo Reich tedesco coevo di Mommsen realizzato da Bismarck, come progetto autoritario e verticistico, e la fine della DDR.

Progetto promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo e dal Goethe-Institut Neapel nell’ambito delle celebrazioni 1989-2019: Berlino e l’Europa 30 anni dopo il muro.

Ingresso libero