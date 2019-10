World Press Photo, dal 14 ottobre la mostra di fotogiornalismo al MANN.

Torna a Napoli, per il quarto anno consecutivo, World Press Photo Exhibition, la mostra di fotogiornalismo più importante al mondo.

Presente in oltre cento città e più di 45 Paesi, la tappa partenopea è organizzata da CIME in partnership con il MANN, che ne ospiterà l’edizione 2019, in programma dal 14 ottobre.

Alle 11 è fissata la conferenza stampa e preview alla presenza del direttore del Mann – Museo Archeologico Nazionale di Napoli Paolo Giulierini, della curatrice Babette Warendorf e di Vito Cramarossa presidente di CIME.

L’esposizione sarà a Napoli fino all’11 novembre.

La mostra è riconosciuta per il suo alto valore culturale, sociale ed educativo, perché rappresenta un viaggio per immagini tra gli avvenimenti più rilevanti del nostro tempo. Ogni anno, migliaia di fotoreporter delle maggiori testate editoriali internazionali si contendono il titolo nelle diverse categorie del concorso di fotogiornalismo.

L’esposizione presenta, così, le 144 foto finaliste selezionate tra le immagini che hanno raccontato il 2018 tra le quali lo scatto vincitore del World Press Photo of The Year 2019: si tratta di Crying Girl on the Border di John Moore (Agenzia Getty Image). L’immagine ritrae una bambina honduregna di circa due anni, Yanela, in un pianto disperato mentre sua madre, Sandra Sanchez, che la tiene in braccio, è costretta a metterla a terra mentre viene perquisita da un agente della polizia di frontiera americana al confine con il Messico.