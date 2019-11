World Press Photo, ultimo weekend al MANN.

Ultimo fine settimana della quarta edizione napoletana del World press photo in esposizione al Mann – Museo archeologico nazionale fino all’11 novembre.

La mostra è visitabile nell’ampio atrio del Museo Nazionale di Napoli secondo gli orari del museo Lunedì – Domenica: 9:00-19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) La mostra è compresa

L’esposizione presenta le 144 foto finaliste selezionate tra le immagini che hanno raccontato il 2018 fra cui lo scatto vincitore del World Press Photo of The Year 2019: Crying Girl on the Border di John Moore (Agenzia Getty Image). L’immagine ritrae una bambina honduregna di circa due anni, Yanela, in un pianto disperato mentre sua madre, Sandra Sanchez, che la tiene in braccio, è costretta a metterla a terra mentre viene perquisita da un agente della polizia di frontiera americana al confine con il Messico.

