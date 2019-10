Ancora latin lover i romani e napoletani.

Quali sono le regioni con più «latin lover»? La propensione dipende prevalentemente dalla provenienza geografica: a metterlo in evidenza è una ricerca condotta da SpeedDate.it, il portale che offre ai cuori solitari il modo più veloce e divertente per incontrare nella vita reale gente nuova e nuovi potenziali partner, secondo la quale i romani ed i napoletani sono ancora oggi i più grandi «latin lover», variabile definita in questo studio come «uomini con maggiore propensione a conquistare una donna».

Tra i più grandi latin lover figurano anche i siciliani, gli emiliani-romagnoli, i toscani ed i piemontesi. Secondo quanto ha rilevato SpeedDate.it, più che gli abitanti di altre regioni, sono proprio loro ad essere alla continua ricerca di donne sempre diverse e per farlo prendono maggiormente l’iniziativa.

A guidare la classifica è dunque il Lazio e la Campania con rispettivamente il 71% ed il 69% degli uomini che cercano attivamente una donna, seguiti a breve distanza da Sicilia (68%), anch’essa sul podio, e poi da Emilia Romagna (63%), Toscana (62%), Piemonte (58%) e Lombardia (54%).

E per conquistare una donna proprio i campani ed in particolare i napoletani non badano a spese. In questo hanno qualcosa in comune con i lombardi e più in particolare con i milanesi, ma i meneghini sono meno attivi e meno propositivi.

«In queste 7 regioni la tendenza è comunque a volere essere dei latin lover alla moda, sempre attenti anche alla forma fisica, con tanto desiderio di uscire e divertirsi» commenta Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedDate.it, il portale dedicato agli eventi per single, e di SpeedVacanze.it e il tour operator che ha inventato l’esclusiva formula dei viaggi per single e di gruppo.

Ed è così che in queste regioni la spesa dedicata alla gestione degli incontri è maggiore di circa il doppio rispetto ad altri contesti geografici. Insomma, qui più che altrove, chi vuole conquistare una donna si mostra più generoso.

«Per fare colpo quando escono per un appuntamento i single non badano a spese. Considerando la media di tutte le regioni, per il dating i single italiani spendono di più dei single degli altri Paesi europei: 160 euro mensili» puntualizza Roberto Sberna, direttore generale di SpeedDate.it. (WORLDNET)