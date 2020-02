Babysitter, lavorare senza esperienza.

E’ naturale che le famiglie alla ricerca di una babysitter preferiscano una persona che abbia già lavorato in precedenza con i bambini. Questo però non vuole dire che il lavoro di babysitter non possa essere un’occasione di guadagno per chi ha appena iniziato la sua carriera professionale o stia ancora studiando. L’esperienza non è infatti l’unico fattore di cui i genitori tengono conto quando cercano un servizio di babysitter.

Ovviamente bisogna avere l’età minima stabilita per la legge, i 16 anni, e non si può comunque lavorare di notte o fare straordinari. Ma al di là di questo vincolo oggettivo, se si pensa di avere una chiara vocazione per la cura dei bambini, non ci deve essere nessun freno nel cercare un’occupazione come babysitter.

I giovani che cercano lavoro come babysitter a Napoli e in tutta Italia possono pensare di colmare l’inesperienza facendo del volontariato nei campi estivi; oppure offrendosi come tata a parenti e amici.

In molto città, poi esistono dei corsi gratuiti per babysitter che possono fornire spunti utili a chi è ancora digiuno della materia; sempre più rilevanti, per i genitori, l’aver conseguito un certificato per aver seguito un corso di primo soccorso. Se si sta frequentando un corso di studi in qualche modo legato all’educazione infantile,poi, è bene sottolinearlo.

Nel curriculum è importante mettere in evidenza tutti questi aspetti e quei punti di forza che sanciscono la ‘brava babysitter’: l’essere allegro, affettuoso e divertente, ma essere anche responsabile e organizzato. Importante è anche avere tanta pazienza nella gestione dei bambini.

Non ultimo, chi sta cercando lavoro come babysitter, deve dirlo al mondo esterno: comunicare, duqnaue. I giovani sono bravissimi ad usare il web quindi non avranno problemi a diffondere la notizia della loro disponibilità tramite i social oppure pubblicando il proprio annuncio sui siti specializzati che mettono in contatto famigliee e babysitter.