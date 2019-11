New Yorker apre a Napoli, inaugurazione giovedì 28.

A partire dal 28 novembre 2019, nel suo primo negozio di Napoli, NEW YORKER farà sfoggio degli ultimi trend e highlight di moda. Le collezioni uomo e donna presentano i marchi propri di NEW YORKER, come FSBN, FB SISTER, SMOG, AMISU e CENSORED, nonché una vasta scelta garantita di ACCESSORIES.

In occasione di questa speciale giornata di apertura, NEW YORKER presenterà a tutti i visitatori l’attuale collezione invernale e un’offerta speciale: dal 28 novembre al 1° dicembre 2019, a partire da un valore di acquisto pari a 25 € i clienti otterranno 5 € di sconto, a partire da 50 € lo sconto raggiungerà i 10 €. Inoltre, i primi 50 visitatori potranno accaparrarsi un buono d’acquisto pari al valore di 10 €.

Il team di NEW YORKER terrà il grande party d‘apertura giovedì 28 novembre 2019, a partire dalle ore 09:00.

NEW YORKER Store

La Birreria

Piazza Madonna dell´Arco, 12

80145 Napoli

Orari d‘apertura:

Lunedì-domenica: 09:00 – 21:30