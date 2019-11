Vacanze di Natale, le famiglie restano in Italia, i single vanno all’estero.

Tra Natale e Capodanno 13,5 milioni di italiani si muoveranno dormendo almeno una notte fuori casa e spenderanno mediamente 580 euro pro capite, generando quindi un giro d’affari complessivo stimato in 7,8 miliardi di euro. Per Natale il 83% di loro resterà in Italia contro il 17% di chi andrà all’estero, mentre per Capodanno la percentuale di chi opterà per una vacanza fuori dai confini nazionali sale al 48%.

É quanto emerge da una nuova indagine realizzata da SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l’esclusiva formula dei viaggi per single, che osserva come proprio i single, in controtendenza rispetto al resto degli italiani, siano invece più propensi a concedersi una vacanza all’estero.

Scorporando i dati su 4 mila persone, per un campione rappresentativo dei 60 milioni di italiani, tenuto conto delle quote della popolazione in termini di sesso, età e ampiezza dei centri abitati, SpeedVacanze.it ha potuto rilevare che la maggior parte dei single andrà all’estero per Capodanno: il 68%, mentre nell’ambito delle famiglie la percentuale scende al 17%.

La percentuale di chi parte sul totale della popolazione, inoltre, è molto più bassa per le famiglie rispetto ai single. A partire sarà infatti il 22,4% dell’intera popolazione per un totale di 13,5 milioni di vacanzieri, ma tra i single e i nuclei monofamiliari (9 milioni) la percentuale di chi parte sale all’76%, per un totale di 6,8 milioni di persone sole che quest’anno trascorreranno almeno una notte fuori casa in occasione del Capodanno, seppure la maggior parte di essi non partirà da sola ma opterà per una vacanza di gruppo.

«Festeggiare il Capodanno sta diventando un’esperienza da vivere, più che un viaggio mirabolante verso luoghi lontani» puntualizza Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedVacanze.it e di SpeedDate.it, portale quest’ultimo che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e molti nuovi potenziali partner.

«E soprattutto i single più che un viaggio cercano un’esperienza e poco importa se sia questa una destinazione lontana o un evento dietro l’angolo di casa, alla ricerca di una identità che sembrava smarrita» commenta Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it.

Su questo fronte SpeedVacanze.it ha una marcia in più rispetto ad altri perché oltre alle normali destinazioni reinterpretate a misura di single propone viaggi e serate a tema che portano le persone con gusti affini a condividere suggestive esperienze in luoghi lontani o anche molto vicini, in situazioni favorevoli per la nascita di nuove amicizie, tutto pensato per chi per scelta o per caso non è ancora stato colpito dalla freccia di Cupido.