Viaggi hot per un inverno al caldo.

Sono proprio le mete esotiche (44%) e le crociere verso luoghi caldi (33%) a registrare la maggior parte delle «intenzioni di viaggio» degli italiani per questo inverno 2019-2020. A metterlo in evidenza è SpeedVacanze.it, il portale che ha inventato l’esclusiva formula dei viaggi per single e di gruppo.

«Tra spiagge bianche ed acque cristalline sempre calde, ad andare benissimo quest’anno sono sono i viaggi esperienziali come quelli che organizziamo -ad esempio- alle Maldive» sottolinea Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it.

Oltre alle Maldive, tra le mete più «hot» dell’inverno 2019-2020 figurano anche Rio de Janeiro, famosa per le sue spiagge di Copacabana e di Ipanema, Zanzibar con il suo fascino coinvolgente ed indimenticabile, Marsa Alam, tra murene, tartarughe giganti, barriera corallina e acque limpide come piscine, luogo ideale per chi ama il mare.

E poi ancora il Kenya con la sua natura incontaminata ed i suoi paesaggi unici tra leoni, gazzelle ed elefanti, dove SpeedVacanze.it organizza safari all’insegna dell’avventura con estensione mare, la Thailandia, le Canarie, Thu Quoc, considerata la “Phuket” del Vietnam, e naturalmente le immancabili crociere.

Per quanto riguarda le crociere è particolarmente difficile scegliere tra Cuba, Messico, Giamaica ed Isole Cayman o quelle negli Emirati, con overnight nella marina di Dubai, oppure quelle ai Caraibi con tappe alle Antille, Santo Domingo, Isole Vergini e Barbados.

«Le crociere sono delle evergreen, esse sono il viaggio esperienziale per eccellenza, il luogno/non-luogo dove potersi rilassare all’insegna della scoperta di molte tappe fantastiche e di nuovi amici nella cornice di mete sempre suggestive» commenta Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedVacanze.it e di SpeedDate.it, portale quest’ultimo che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e molti nuovi potenziali partner.

C’è dunque un ritorno verso i viaggi a bordo di questi giganti del mare, sempre più veloci e moderni, dove si socializza e si balla fino al mattino e dove chi vuole può anche approfittare del viaggio per rilassarsi con trattamenti ad hoc che associano corpo e mente nelle beauty farm costruite a bordo di queste enormi «città galleggianti» dove SpeedVacanze.it è stato pioniere nell’introdurre una nuova formula di viaggio che mettere insieme uomini e donne con interessi, gusti e desideri il più possibile affini nell’ambito di una ampia ed innovativa scelta di rotte durante le quali ci si conosce un po’ tutti e si creano dei gruppi molto uniti.