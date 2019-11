Maltempo, tempesta a Capri, caduti calcinacci in Piazzetta.

Sono peggiorate dal primo pomeriggio le condizioni del tempo nel golfo di napoli ed in particolar modo sull’isola di Capri : il mare agitato con onde alte fino a tre metri e mezzo, con il vento da sud est che spira fino a 30/40 nodi ha messo a dura prova i collegamenti marittimi. al momento l’isola di Capri é collegata parzialmente con le linee lente.

A Capri sono in corso numerosi interventi dei vigili del fuoco, al momento si registrano tegole e tettoie “volanti” e interruzione dell’energia elettrica in alcune zone dell’isola dei faraglioni, al momento il forte vento ha causato un piccolo incidente ad un passante in via Tamborio, numerosi rami sulle carreggiate ma non si registrano casi importanti al momento.

La redazione del blog Caprinotizie con Marisa Zanichelli ha registrato un video in condizioni davvero difficili dove si evince la potenza dei 40 nodi del mare dal litorale antistante i famosi Faraglioni. (Caprinotizie)

Tempesta sull’isola di Capri (Napoli) dove è stata colpita la Torre campanaria nella celebre Piazzetta, uno dei simboli dell’isola, da dove si sono staccati alcuni calcinacci. Il forte vento ha anche sollevato la copertura esterna del ristorante Pulalli. L’area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Capri intervenuti anche per rimuovere rami di alberi di alto fusto spezzati dal forte vento che ha superato i 30 nodi mentre il mare forza 6 ha causato il blocco definitivo di tutti i collegamenti con la terraferma. Il sindaco di Capri, Marino Lembo, ha firmato un’ordinanza in cui dispone per domani la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado a causa del persistere delle condizioni meteo e dei forti venti previsti le prossime 24 ore.

La decisione al culmine di una giornata nera sul fronte delle condizioni meteorologiche e dei trasporti.