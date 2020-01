Gli alunni del Pantaleo di Torre del Greco incontrano Gabriele Bianchi, chef de rang di Villa Crespi.

L’Istituto Eugenio Pantaleo di Torre del Greco si riconferma come scuola sempre attenta ai bisogni di formazione completa per gli alunni del territorio. Martedì 28 gennaio, i ragazzi incontreranno Gabriele Bianchi, chef de rang nel ristorante Villa Crespi del famoso chef Antonino Cannavacciuolo.

Nella sede di via Cimaglia si terrà così la tappa torrese della serie di incontri nell’ambito di “Rivoluzione sala”, un tour negli istituti alberghieri con il miglior cameriere under 30 d’Italia, accompagnato dal maître di sala Agostino Coppola.

I ragazzi delle classi seconde dell’indirizzo IPSEOA avranno l’occasione di ascoltare l’esperienza di una delle figure di sala più in vista all’interno del panorama ristorativo italiano. Momento importante che incrocia anche il prossimo futuro dei ragazzi iscritti alle classi seconde, i quali per il terzo anno si ritroveranno di fronte alla scelta di indirizzo.

Grande soddisfazione da parte del dirigente scolastico del IISSS E. Pantaleo, Giuseppe Mingione, che ricorda anche l’altro appuntamento importante con l’openday di domenica 26 gennaio. «Siamo impegnati al massimo – sottolinea il dirigente – per mantenere alta l’offerta formativa del nostro istituto. Domenica, in occasione dell’openday, ci sarà la premiazione delle nostre eccellenze 100 e lode. Abbiamo 5 indirizzi e l’alberghiero è per noi una grande scommessa. I nostri numeri sono in crescita e siamo sempre attenti all’innovazione, attualmente abbiamo in allestimento anche nuovi laboratori per le esercitazioni. L’incontro con Gabriele Bianchi costituirà per i ragazzi un evento importante nel loro percorso scolastico, considerando che molti di loro aspirano a ricoprire prestigiosi ruoli di sala. Durante l’evento saranno impegnati anche i nostri alunni dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (Afm) per rendere impeccabile ogni aspetto dell’accoglienza. Insomma, un dispiego di forze e preparazione che coinvolge tutti gli studenti del Pantaleo, sempre stimolati nel conseguimento di competenze versatili e spendibili al massimo nel mondo del lavoro».