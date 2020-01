Grande festa nella nuova scuola per il bimbo escluso dalla recita di Natale ad Afragola.

Uno striscione realizzato dagli alunni della sua classe, “Benvenuto”, torta e pasticcini ma soprattutto l’affetto delle maestre e dei compagni che lo accompagneranno in quest’anno scolastico. Festa grande ad Afragola (Napoli) per il primo giorno di scuola del 2020 di Andrea, il bimbo con sospetto autismo a cui, secondo quanto riferito dalla mamma, oggi in lacrime per la felicità, è stata negata la recita natalizia in un altro istituto scolastico.

Il bimbo è stato accolto dalle due maestre della sua classe, dalle tre di sostegno a cui è stato affidato, dalla preside Immacolata Davide, e dal sindaco di Afragola, Claudio Grillo.

La commozione della mamma, però, subito lascia il posto all’amarezza: “Inizieremo una battaglia legale – fa sapere – affinché la scuola che lo ha emarginato chiuda. Spero che il Parlamento si attivi per creare leggi ad hoc perché i nostri figli sono esseri umani e l’emarginazione e la discriminazione fanno male quanto la disabilità se non di più”. (ANSA).