Riparte il laboratorio di giornalismo al Liceo Fermi di Aversa.

Giunto ormai alla sua quarta edizione, riapre i battenti il Laboratorio di Giornalismo Cross Medial che quest’anno proporrà agli studenti anche un approccio più moderno ed innovativo relativamente agli strumenti di comunicazione. Riprende quindi la sua attività anche il giornale d’informazione online del Liceo “Parola al Fermi” che anche quest’anno sarà fervido di notizie e progetti del Liceo Fermi. La nuova edizione del laboratorio vedrà come tutor interno la docente Daniela Di Palma. Continua invece la sua attività di esperto esterno Ilenia Menale, giornalista ed esperta di comunicazione. Il progetto avrà luogo nella sede di Aversa del Liceo Fermi e quest’anno si proporrà di rafforzare il lavoro degli anni precedenti realizzando però un aspetto più digital strategy. Ritornerà poi l’appuntamento settimanale con il Tg Fermi, il telegiornale dei ragazzi e per i ragazzi, che ha acceso la curiosità anche degli esperti di settore. Girato e montato dagli alunni, trasmetterà anche quest’anno notizie riguardanti il Liceo Fermi. Tornano di nuovo attive, a grande richiesta, anche le pagine social dell’Istituto: Facebook, Twitter e Instagram fortemente seguite da studenti, genitori e docenti. Il Cross Medial infatti si preoccupa di curare sotto tutti gli aspetti l’immagine del Liceo. Non è un Progetto che viaggia da solo ma viene costantemente sostenuto e alimentato da tutti i docenti e studenti dell’Istituto. Una grande intuizione del Dirigente Scolastico, Adriana Mincione, da sempre sostenitrice di questo Laboratorio: “Il Cross Medial giunge al suo quarto anno. Nel tempo abbiamo raggiunto importanti traguardi e sono certa che questo nuovo anno non sarà da meno. Quest’anno poi è previsto anche l’inserimento di una nuova iniziativa: una web radio, mediante la quale i ragazzi avranno l’opportunità di intervistare personaggi più influenti del nostro territorio.” Si prospettano dunque grandi novità per il Liceo Fermi. Non resta altro che seguire le attività del Cross Medial.

