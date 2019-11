Alla Federico II il FORUM PA SUD.

L’evento è aperto a tutti: amministratori, ma anche cittadini, studenti, imprenditori. Accanto ai momenti di confronto istituzionale con Amministrazioni e imprese, verrà dedicato spazio a beneficiari dei Fondi di Coesione. Un’area sarà dedicata a postazioni per i Programmi Operativi Nazionali e Regionali, dove scoprire le opportunità di finanziamento per idee di innovazione e nuove imprese.

All’apertura della manifestazione il 13 novembre, dopo i saluti istituzionali del Rettore della Federico II, sono attesi, tra gli altri, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Presidente Regione Campania, il Presidente della Regione Basilicata, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Regione Calabria, il Presidente della Regione Molise, il Presidente della Regione Siciliana. Nella due giorni interverranno poi il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministrie il Sottosegretario al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Al termine della prima giornata saranno proclamati i vincitori del “Premio 3×3 – Il contest per la sostenibilità al Sud“, a cui hanno partecipato progetti di Occupazione, riqualificazione ambientale e politiche sociali realizzati nel Mezzogiorno grazie ai fondi strutturali. Sarà premiata anche la miglior tesi di laurea sui temi dello sviluppo sostenibile nel Sud.

La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita a tutti gli interessati, ma è necessario accreditarsi ed iscriversi ai singoli appuntamenti. Per consultare il programma completo, in aggiornamento, e per iscrizioni: https://forumpasud2019.eventifpa.it/it/