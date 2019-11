Istruire o educare? Lectio Magistralis di Umberto Galiberti giovedì 28 al Policlinico Federico II.

“Istruire o educare? Questo è il dilemma. Il ruolo del docente dalla scuola al mondo universitario” è il titolo dell’incontro con il filosofo ed accademico italiano Umberto Galimberti, in programma domani, giovedì 28 novembre, dalle ore 14.30 alle 17.30, nell’Aula Magna “Gaetano Salvatore” del Policlinico Federico II. La partecipazione è libera e gratuita. Ad apertura, i saluti istituzionali di Angelo Abignente, Professore ordinario di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Luigi Califano, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia e Anna Iervolino, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. “È un onore ospitare nell’ambito dei nostri eventi formativi il prof. Umberto Galimberti il cui intervento sarà di grande interesse per i professionisti dell’Azienda che quotidianamente si confrontano, in un rapporto inscindibile e di reciproco scambio, con i processi di assistenza e cura e con le funzioni di didattica e ricerca”, sottolinea l’avv. Anna Iervolino. Incentrata sulla figura del docente nelle varie fasi della vita, la lezione del filosofo si concentrerà sulla sostanziale differenza tra istruzione ed educazione. Perché, come sottolinea Galimberti: “Istruire significa trasmettere contenuti culturali per via intellettuale da una mente all’altra: dall’insegnante al discepolo. Educare significa curare la dimensione emotivo-sentimentale dei ragazzi aiutandoli a passare dalla pulsione all’emozione. La mente non si apre se prima non si è aperto il cuore”. “Per i docenti della Scuola di Medicina e Chirurgia l’incontro con il prof. Galimberti rappresenta un’importante occasione di riflessione e confronto sul proprio ruolo, fondamentale quanto delicato, nel favorire la crescita umana e professionale delle giovani generazioni di professionisti della salute”, sottolinea il prof. Luigi Califano. La lectio sarà introdotta e moderata da Paola Magri, dirigente medico e da Grazia Isabella Continisio, responsabile della Formazione delle Risorse Umane, che ha curato la progettazione ed organizzazione dell’evento, ambedue afferenti allo Staff della direzione strategica dell’AOU. Interverranno, inoltre, Luisa Franzese, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Maura Striano, Professore Ordinario di Pedagogia del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II, Carmela Bravaccio, Responsabile dell’UOSD di Neuropsichiatria Infantile e Referente Aziendale per la Scuola in Ospedale e Alfredo Guarino, Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università Federico II. La manifestazione è organizzata con il patrocinio morale dell’Ordine dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri di Napoli, dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli e della Società Italiana di Pedagogia Medica.

