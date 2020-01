Lucio Sicca, maestri e allievi, preentazione del libro venerdì 24 al Centro Congressi Federico II.

Sarà Romano Prodi, politico italiano e professore di Economia e Politica Industriale, a introdurre la presentazione del volume “Lucio Sicca. Maestri e allievi”.



Venerdì 24 gennaio 2020, alle 17, nell’Aula Magna del Centro Congressi di via Partenope, 36, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Prodi interverrà con una relazione dal titolo “Dagli insegnamenti del passato una lezione per il futuro”.

A coordinare l’incontro sarà il Rettore dell’Ateneo federiciano Arturo De Vivo.

‘Lucio Sicca. Maestri e allievi’ si ispira a una immagine industriale: quella del telaio, composto da trama, ordito e subbio. Generando un tessuto scritto da accademici che hanno condiviso esperienze di confronto intellettuale, attenti a cogliere l’attualità e, al tempo stesso, la proiezione in avanti delle ricerche che hanno caratterizzato la raffinatissima intelligenza del Professore.

Saranno gli autori a raccontare i dettagli del volume che riannoda i fili dei principali interessi di Lucio Sicca: industria elettrica alimentare marketing e distribuzione. Ma anche strategia, Mezzogiorno, consulenza direzionale, didattica, formazione manageriale. Quindi, evoluzione degli statuti disciplinari entro cui muoversi service management e creazione di valore; storie d’impresa.

Spazio al confronto, la giornata si concluderà con un dibattito finale aperto al pubblico.

Professore Emerito all’Università degli Studi di Napoli Federico II, Lucio Sicca è il fondatore della I cattedra italiana di Marketing, cui ne seguirono molte altre in tutto il Paese. Dal 1974 titolare della Cattedra di Tecnica Industriale e commerciale (di cui fu giovane avanguardia insieme a Renato Piro, suo amico di sempre e compagno di viaggio nella progettazione e implementazione delle primissime tecniche di simulazione di gestione per la formazione dei manager), precedentemente ricoperta dal prof. Carlo Fabrizi, del quale fu assistente volontario dal 1955 – anno della sua laurea in Economia e commercio – al 1964 per poi ottenere la Libera docenza di Tecnica Industriale dal 1964 al 1971. Successivamente Lucio Sicca ha attivato il primo corso di Strategie di Impresa dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, tenuto prima e parallelamente presso l’Università Bocconi. È stato a lungo direttore dell’Istituto di Tecnica industriale e commerciale e poi Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale, presso la sede di Via Partenope 36, oggi Centro congressi di Ateneo.