Bando della Federico II per ricercatori.

da PMI.it

L’Università degli studi di Napoli Federico II assume 19 ricercatori attraverso due selezioni differenti, mirate rispettivamente a reclutare tre e sedici ricercatori da inserire con contratto a tempo determinato di durata triennale.

Il primo bando, per titoli e colloquio, è finalizzato ad assumere tre ricercatori universitari in possesso di dottorato di ricerca (o titolo equivalente) conseguito in Italia o all’estero, oltre al diploma di specializzazione medica. Sono disponibili opportunità professionali presso il Dipartimento di Farmacia, il Dipartimento di Sanità pubblica e il Dipartimento di Scienze biomediche avanzate.

Il secondo bando si riferisce all’assunzione di sedici ricercatori in possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, conseguito anche in questo caso in Italia o all’estero.

Domande

Le domande per partecipare alla selezione possono essere inviate entro il 28 novembre 2019. Il bando integrale è pubblicato sul sito web dell’ateneo.