Corso di formazione gratuito in Web Developement a cura di Cosvitec.

L’Agenzia Formativa “Cosvitec” con sede operativa in Via Galileo Ferraris 171, Gianturco, accreditata presso la Regione Campania, organizza il corso GRATUITO di 180 ore dal titolo “Web Developer Junior” nell’ambito del PON IOG – Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Nell’ambito del corso verrà rilasciata la certificazione Microsoft MTA Developer.

Il ruolo svolto dal Web Developer è quello di sviluppare applicazioni che utilizzano il World Wide Web. Caratteristica delle applicazioni web è la presenza di due componenti interoperanti: la componente server e la componente client. Partendo dalle specifiche ricevute dall’analista software, il Web Developer è in grado di implementare funzionalità richieste dalle specifiche per una delle due componenti o per entrambe, eseguendone il testing prima del rilascio. Ha il compito, da un lato, di documentare efficacemente il software prodotto, dall’altro di creare layout di siti web ed interfacce utente attraverso l’utilizzo dei linguaggi di markup o di programmazione come HTML, CSS o Javascript. È deputato allo sviluppo di applicazioni lato server attraverso specifiche tecnologie di sviluppo può essere impiegato nella manutenzione di sistemi o servizi sviluppati da terzi.

Ecco alcuni requisiti di partecipazione (età compresa tra i 18 e i 29 anni; non frequentare un regolare corso di studi, non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari o in altre misure del PON IOG; essere disoccupati. I requisiti nello specifico sono pubblicati sulla pagina di progetto, che si invita a consultare.

Per candidarsi occorre fare in fretta:

la scadenza della presentazione della domanda è prevista entro

16 GENNAIO 2020 ore 17.00

Per tutti i requisiti, le modalità, selettive, il diario delle prove, le modalità di presentazione della domanda si consiglia la visita della pagina dedicata al corso pubblicata al seguente indirizzo:

http://bit.ly/2PpUerj

Per assistenza tecnica relativa alla presentazione delle “Richiesta di accesso alle selezioni”, e per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.cosvitec.com scrivere al seguente indirizzo e-mail: lavoro@cosvitec.eu oppure telefonare al numero: 081/192 146 20 – 081/192 146 23 dalle ore 9:30 – alle ore 13.00 e dalle 15:30 alle 17:30