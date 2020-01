Marina Militare, al via il bando per Ufficiali 2020, Open Day sabato 11.

Lanciato il concorso per intraprendere la carriera di Ufficiale della Marina Militare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 102 del 27-12-2019 con possibilità di partecipazione fino al 31 gennaio 2020.

Potranno presentare la domanda tutti i giovani di età compresa tra i 17 e i 22 anni non ancora compiuti, in possesso di cittadinanza italiana, di un diploma di Scuola Media Superiore, oppure in procinto di conseguirlo alla fine del corrente anno scolastico.

Per l’anno 2020 sono 114 i posti a concorso per l’accesso alla 1^ classe dei corsi Normali dell’Accademia Navale di Livorno, l’Università del Mare che con sette corsi di laurea specialistica e svariati indirizzi professionali, offre un’opportunità formativa unica per ragazzi e ragazze che vogliono investire da subito sul proprio futuro e diventare professionisti del mare.

Ogni allievo avrà la possibilità di frequentare uno dei corsi di laurea previsti scegliendo tra “scienze del governo e dell’amministrazione del mare”, “ingegneria delle telecomunicazioni”, “ingegneria navale”, “ingegneria civile ed ambientale”, “giurisprudenza”, “scienze marittime e navali”, “medicina e chirurgia”.

Gli allievi ufficiali durante il loro iter formativo, svolgeranno anche attività addestrativa a bordo delle Unità Navali, tra le quali la nave scuola a vela Amerigo Vespucci. Al termine dell’iter di studi saranno impiegati nei reparti e nelle componenti della Marina Militare in relazione alla specializzazione conseguita.

Sabato 11 gennaio 2020, l’Accademia Navale di Livorno aprirà i cancelli a tutti coloro che vorranno conoscere da vicino la vita degli allievi ufficiali della Marina Militare, offrendo l’opportunità di visitare l’Istituto ed assistere alle attività formative.

L’ingresso dal Varco di San Jacopo (cancello principale dell’Accademia Navale) segna l’inizio di un percorso affascinante che si sviluppa lungo il Viale dei Pini (viale principale dell’Accademia Navale) passando per il complesso di Palazzo Allievi con il suo piazzale e lo storico Brigantino, Palazzo Studi con il simulatore di “plancia” e il planetario, le aree dedicate alle scienze nautiche e le strutture sportive di Villa Chayes.

In questa occasione, gli ufficiali dell’Accademia Navale risponderanno direttamente a domande e curiosità.

Approfondimenti: Gli Ufficiali conseguono lauree diverse a seconda del corpo di appartenenza: in Scienze Marittime e Navali per il Corpo di Stato Maggiore; in Ingegneria Navale, Ingegneria civile ed ambientale ed Ingegneria delle Telecomunicazioni per il Corpo del Genio della Marina; in Medicina e Chirurgia per il Corpo Sanitario Militare Marittimo; in Giurisprudenza per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo ed in Scienze dell’Amministrazione e Governo del Mare per il Corpo delle Capitanerie di Porto. Per saperne di più: http://www.marina.difesa.it/entra-in-marina/Pagine/dettagli_concorso_accademia.aspx

Modalità di Ingresso per OPEN DAY:

Varco San Jacopo, Viale Italia, 72 – 57125 Livorno

Presentarsi muniti di documento d’identità

Orari: dalle 09.00 alle 12.00 per le scolaresche dalle 14.00 alle 18.00 per i visitatori occasionali



Maggiori informazioni su:

marina.difesa.it – sezione ”arruolamento e concorsi”.

Ufficio Concorsi Accademia Navale 0586/238626 (lun-gio 10.00 – 12.00 e 14.00–16.00) (ven 10.00 – 12.00).