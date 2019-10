Il Comune di San Giuseppe Vesuviano aderisce a “Plastic free”, campagna promossa dal Ministero dell’Ambiente.

Con delibera n. 198/2019 del 15 ottobre scorso, la Giunta comunale ha approvato, su proposta del Responsabile del Servizio Ambiente, l’adesione a “Plastic Free”, #iosonoambiente, campagna nazionale promossa dal Ministero dell’Ambiente per incentivare l’uso di materiali biodegradabili.

Il Comune di San Giuseppe Vesuviano, di fatto, deliberando l’adesione a plastic free, ha recepito una serie di linee guida che condurranno ad una effettiva applicazione della regola delle 4 R (riduci, riutilizza, ricicla, recupera), all’attivazione di una campagna di sensibilizzazione ed all’eliminazione degli imballaggi in plastica, in favore di altri eco compatibili, secondo criteri di sostenibilità ambientale.

“Si tratta di un passaggio amministrativo fondamentale per la città, di cui mi sento orgoglioso e responsabile – ha commentato Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano – l’adesione a plastic free proietta San Giuseppe Vesuviano verso un futuro in cui sostituiremo, gradualmente, sull’intero territorio comunale, l’uso di oggetti ed imballaggi in plastica non biodegradabile con materiali eco compatibili e quindi biodegradabili e compostabili. Perseguiremo questa strada, in sinergia con l’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale: si tratta di una inevitabile scelta di buon senso, per noi e per il futuro dei nostri figli. Una scelta che condivideremo con tutta la città, sentendoci parte di un cambiamento inevitabile ed indifferibile”.