La Magia del Natale con il Presepe Vivente a Casola sabato 14 e domenica 15.

Prossimi appuntamenti, Sabato 14 e Domenica 15 a partire dalle ore 20 presso il Parco dell’Amicizia a Casola.

In entrambe le serate ci sarà una degustazione di Prodotti Tipici (pasta e fagioli, bruschettoni broccoli e salsiccia, vino, zeppole).

Sabato alle ore 20,00 si esibirà il GRUPPO FOLK CITTÀ DI AGEROLA, che conta circa sessanta elementi tra #musicisti e #ballerini, che oltre alla tipica canzone del capodanno, si esibirà in un vasto repertorio di canzoni classiche, moderne e tradizionali, in costumi autentici.

Domenica 15 invece, avrà luogo il concerto del centro studi Mousikè, una scuola di musica e canto del nostro territorio che si occupa anche di valorizzazione di tradizioni musicali ed educazione alla musica.

I 13 elementi si esibiranno nella Cantata per Natale.

La Magia del Natale ✨💫🎅🎄, avrà il suo culmine col magnifico Presepe Vivente con circa 100 figuranti e allestimenti scenici unici!

Un vero e proprio teatro all’aperto che andrà in scena tra il Vicolo strino e il Vicolo Sbrizzi, stradine situate nel centro storico della comunità con scenari architettonici incontaminati e che al meglio racchiudono il tipico paesaggio del presepe del ‘700.

In una scenografia rurale, il presepe artistico sarà rappresentato da scene cantate e recitate, con un gioco di luci calde e di note armoniche saranno interpretati sketch di opere teatrali divenute patrimonio della tradizione partenopea. Ad impersonare i diversi ruoli ci saranno gli abitanti di Casola che pur non essendo attori professionisti portano in scena la loro passione vs l’arte e vs la straordinaria tradizione napoletana regalando alla platea risate ed emozioni.

Il presepe vivente è volto a fare da sfondo all’evento più importante quale la nascita di Gesù, il cui arrivo sarà riprodotto nel nostro presepe con l‘obiettivo di suscitare nell’animo umano pace e serenità, scuotendo la coscienza.





Informazioni

Dove: Casola di Napoli (NA)

Quando: 14/15 Dicembre appuntamenti musicali e 21/22 e 28/29 Dicembre 2019 (Presepe Vivente).