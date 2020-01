Mac Monterusciello Agro-City e Comune di Pozzuoli chiamano a raccolta musicisti, cantanti e gruppi musicali.

MAC Monterusciello Agro-City e Comune di Pozzuoli sono alla ricerca di cantanti, musicisti e gruppi musicali, in vista di un grande evento pubblico, che si terrà nella rinnovata Piazza De Curtis, a Monterusciello, il 26, 27 e 28 marzo 2020.

La tre giorni, pensata per divulgare i risultati ad oggi raggiunti dal progetto europeo MAC Monterusciello Agro-City, tra i quali spicca la rigenerazione di Piazza De Curtis, vedrà momenti di dibattito, workshop e laboratori, in un clima di networking e di confronto culturale, con riferimento ai temi dell’innovazione e della green economy.

La manifestazione si concluderà con un concerto-evento inaugurale di Piazza De Curtis.

Al fine di individuare gli artisti che si esibiranno nel corso delle tre giornate di divulgazione, il Comune di Pozzuoli ha inteso pubblicare un avviso di manifestazione di interesse per la creazione di una short-list di professionisti impegnati nel settore dello spettacolo.Le domande di iscrizione alla short list dovranno pervenire al Comune di Pozzuoli entro il 12 febbraio 2020 alle ore 12:00, secondo le forme ordinarie ritenute più comode per i candidati, ovvero:– Raccomandata o consegna a mano presso il Protocollo Generale dell’Ente, Via Tito Livio, 4 80078 – Pozzuoli (NA): la domanda dovrà essere presentata all’interno di un plico chiuso e sigillato e in entrambi i casi dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione alla SHORT-LIST di gruppi musicali, musicisti e cantanti da coinvolgere nell’attività D 3.3.1” e dovrà riportare, altresì, il cognome, nome e l’indirizzo del mittente– Spedita mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo info@pec2.comune.pozzuoli.na.it. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione alla SHORT-LIST di gruppi musicali, musicisti e cantanti da coinvolgere nell’attività D 3.3.1”La modulistica necessaria è scaricabile dal sito web del Comune di Pozzuoli, all’indirizzo seguente: