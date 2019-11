Pozzuoli, rottura ad una condotta idrica, interruzione dell’erogazione.

Per la rottura improvvisa di una condotta è stata interrotta l’erogazione di acqua potabile in via Antiniana e in tutta la zona di Agnano-Pisciarelli. Gli operai sono al lavoro per riparare la condotta e ripristinare l’erogazione del flusso idrico per le ore serali.

I lavori si stanno protraendo più del dovuto per le difficoltà nel trovare il punto di rottura della condotta idrica. Gli operai sono al lavoro per consentire di ripristinare quanto prima l’erogazione idrica. Al momento non si possono definire con precisione i tempi, ma si conta di ridare l’acqua ai cittadini nel corso della notte. Ci scusiamo per l’inconveniente.