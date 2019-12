Pozzuoli, tutti gli appuntamenti di Natale.

Musica, danza, canti gospel, rievocazioni storiche, artisti di strada, laboratori e animazione per bambini: fino a lunedì 6 Pozzuoli sarà animata da una serie di iniziative messe in campo per il Natale dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio.

Domani prenderà avvio la Festa medievale patrocinata dal Comune e organizzata dall’associazione “Arti Mestieri Tradizioni Folclore” in collaborazione con l’associazione dei Commercianti del Centro Storico.

Fino a domenica 15 Pozzuoli rivivrà un suggestivo periodo del suo passato medievale con sbandieratori, giullari, museo delle torture, postazioni di antichi sapori e artigiani. Sempre il 15 (con replica il 29 dicembre) nella villa comunale al Rione Toiano, dalle ore 11 alle ore 13, ci saranno laboratori didattici per bambini sulle favole natalizie. Lo stesso format sarà riproposto in piazza Severini a Monterusciello il 3 e .

29 dicembre, nella cassa armonica di Piazza della Repubblica, ci sarà invece il concerto gospel della Campi Flegrei Academy, con inizio alle ore 12. Il programma, inoltre, prevede: una rassegna fotografica e artistica sul tema delle donne (20 dicembre, Palazzo Migliaresi), Radio in Piazza (21 dicembre, piazza della Repubblica), una sfilata di moda tra la piazza e i vicoli del centro storico con gli abiti delle boutique del territorio (22 dicembre), uno spettacolo di danza (2 gennaio, Palazzo Migliaresi) e, in conclusione, il concerto di Angeli in Musica a Piazza a Mare (6 gennaio).

Nei giorni 13, 14, 15, 20, 21, 22 e 23 dicembre, grazie all’associazione “Commercianti del Centro Storico”, ci saranno artisti di strada che animeranno piazza della Repubblica, via De Fraia, Corso Garibaldi, via Cosenza e corso Vittorio Emanuele dalle ore 10 alle ore 21, e artisti in concerto che si esibiranno nella cassa armonica dalle ore 17 alle ore 21.

Da segnalare infine il ritorno dei mercatini di in Corso della Repubblica dal 19 al 23 dicembre, con tombola, tammurriata e i suoni della tradizione; e un walking tour natalizio organizzato dalla “Turismo e Servizi” il 21 e il 4 con visite guidate, a partire dalle ore 9:30, al Rione Terra, al Duomo di Pozzuoli e al Macellum-Tempio di Serapide.