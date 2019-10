San Giuseppe Vesuviano, avviso contributi straordinari.

Il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha emanato l’avviso pubblico per i contributi economici straordinari – anno 2019, rivolto ai cittadini che vivono condizioni di disagio economico (contributo B) o psico – fisico (contributo H), in possesso dei requisiti previsti .Gli interessati potranno far pervenire le istante debitamente compilate e la documentazione allegata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 novembre 2019, secondo le modalità indicate nell’avviso.

L’avviso stesso, i modelli di domanda e tutte le informazioni utili potranno essere reperite attraverso la home page del sito web ufficiale del Comune di San Giuseppe Vesuviano.

“Anche quest’anno abbiamo stanziato risorse per sostenere i cittadini che vivono condizioni di disagio economico o psico–fisico particolarmente accentuate – sottolinea Tommaso Andreoli, vicesindaco ed assessore alle politiche sociali – essere attenti alle problematiche di chi vive forti difficoltà è stato un impegno costante della nostra Amministrazione. Un impegno che abbiamo voluto rinnovare ancora una volta, nell’approssimarsi del Natale, momento simbolico di solidarietà e di espressione di aiuto concreto per la nostra comunità”.