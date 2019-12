Sabato 30 Novembre alle ore 18,00, da Piazza San Gaetano, alla presenza del Sindaco Luigi de Magistris e degli Assessori Ciro Borriello e Rosaria Galiero saranno accese le Luminarie di Via San Gregorio Armeno, Via San Biagio ai Librai, via Tribunali e via Benedetto Croce.

Si proseguirà nei prossimi giorni con Via Toledo, Via Scarlatti, Via Luca Giordano, Via Bernini, Via Pasquale Scura, Via Montesanto, Via Duomo e Corso Garibaldi.