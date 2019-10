Auto contromano a Fuorigrotta, travolto un pedone

Un uomo probabilmente sotto effetto di droghe alla guida di un’auto ha investito un pedone e, successivamente ha danneggiato diversi veicoli in sosta nel quartiere di Fuorigrotta, a Napoli.

E’ accaduto poco prima delle 20. L’ uomo, che risiede nel quartiere, ha ferito un pedone in viale Augusto, e poi si è diretto in via Cavalleggeri d’Aosta, dove ha tamponato auto in sosta.

Poi è stato bloccato dai Carabinieri della radiomobile e viene adesso interrogato in caserma.

Il ferito si e’ recato in ospedale. Ad un primo esame, le sue condizioni non sono gravi. (ANSA)