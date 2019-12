Banda del buco in azione a Caserta, colpo all’ufficio postale, pensionati terrorizzati.

Banda del buco in azione a Caserta, all’ufficio postale di Corso Giannone, strada centrale del capoluogo. I banditi – è emerso – si sono introdotti nell’ufficio attraverso un buco, hanno atteso che arrivasse il direttore e le guardie giurate di un furgone portavalori che avevano con sé una valigetta contenente probabilmente soldi, destinati forse al pagamento delle pensione. Armati di pistola e con il volto coperto, i banditi sono così riusciti ad impossessarsi della valigetta fuggendo tramite il buco scavato in precedenza. I clienti, soprattutto anziani pensionati, sono fuggiti impauriti. Sul posto i carabinieri che stanno indagando.

E’ in atto una caccia all’uomo a Caserta e nell’hinterland, con la partecipazione di un elicottero. Il bottino è ancora da quantificare. (ANSA)

