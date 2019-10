Black out elettrico, da Mergellina al Centro storico, più di mezza città al buio.

Interruzione dell’energia elettrica a partire dalle ore 13 per circa un’ora per gran parte della città, i disagi hanno interessato le zone di Chiaia, in particolare Mergellina, Santa Lucia, fino al centro storico.

Colpiti sia gli appartamenti sia i locali commerciali e gli uffici.

Al buio anche Piazza Municipio e Palazzo San Giacomo, dove sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per liberare due impiegati che erano rimasti intrappolati in uno degli ascensori rimasto bloccato.

Le cause, fanno sapere da Enel, sono da ricercare in un guasto alla rete, tra le reti di alta tensione e quelle di medio-bassa.

Pochi giorni fa era toccato all’hinterland rimanere al buio.

Il servizio elettrico è stato ripristinato alle 14 circa.