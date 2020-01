Bloccati dalla Polizia Municipale i responsabili di abbandono e incendio rifiuti a Pianura

Il personale della Polizia Locale appartenente alla Tutela Ambientale in attività congiunta con l’’Esercito Italiano nell’ambito del programma “Terra dei Fuochi” ha sorpreso in data odierna uno sversamento abusivo nella periferia Occidentale della città. Nel quartiere Pianura, precisamente in via Padula e zone limitrofe, persiste l’illecita attività di abbandono di ingombranti e rifiuti ad opera di alcuni piccoli trasportatori svuota cantine e rigattieri privi di autorizzazioni ed alla guida di improbabili veicoli non revisionati e senza assicurazione. Oggi è stato fermato per la quarta volta lo stesso soggetto M. G. di anni 58, proprio in corrispondenza di quella che ormai, in via Padula, si può descrivere come una vera e propria discarica, un cimitero degli elettrodomestici fuori uso.

Nella notte ne sono stati abbandonati sette sul marciapiede. Sul furgone, un piccolo Ape Car poi sottoposto a sequestro, ve ne erano due oltre a parti scarti di mobili e rifiuti tessili. “È necessario interrompere queste pratiche criminali, offensive del bene comune città, per il quale siamo tutti impegnati. Si ricorda che ASIA Napoli effettua un servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti tramite numero verde 800 16 10 10 il tutto gratuitamente ed è possibile utilizzare le isole ecologiche disponibili scaricando sempre gratuitamente la app di Asia con tutte le indicazioni sulla corretto gestione dei rifiuti domestici”. Hanno dichiarato gli Assessori alla Polizia Locale e all’’Igiene Urbana Alessandra Clemente e Raffalele del Giudice.