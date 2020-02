Bus turistici, fine Ztl.

E’ terminato il dispositivo di traffico per i Bus Turistici nel centro storico di Napoli. A brevissimo un dispositivo permanente.

Il dispositivo di traffico e di limitazione dell’accesso alla ZTL “Centro Storico” per i Bus Turistici, istituito il 6 dicembre 2019, termina oggi.

Il provvedimento ha regolato l’accoglienza in città di migliaia di turisti. I dati rilevati da ANM sugli interventi effettuati e sulle autorizzazioni gestite su piattaforma e su strada, infatti, danno la prova dell’elevata quantità di Bus turistici che solitamente attraversano le principali arterie della nostra città.

“Stiamo lavorando in queste ore, terminata l’ampia consultazione di tutte le categorie interessate, per deliberare nei prossimi giorni l’introduzione di un dispositivo permanente con il relativo pagamento per l’accesso dei bus turistici all’area monumentale della città di Napoli” hanno dichiarato il Vicesindaco con delega ai trasporti Enrico Panini, l’Assessore al Turismo Eleonora de Majo e l’Assessore alla Mobilità Sostenibile Alessandra Clemente.