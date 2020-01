Capodanno sold out in Piazzetta a Capri. Tradizionale tuffo ad Ischia.

Pienone in ‘Piazzetta’ a Capri per Capodanno con lo spettacolo all’aperto organizzato dal Comune.

Sul palco Fabrizio Fierro e la Fierro’s Band che hanno fatto ballare tutta la Piazzetta. Dopo la mezzanotte la band ha ceduto lo spazio ad un team di dj, Si è proseguito fino all’alba. In piazza, con giovani e giovanissimi c’erano il variegato mondo di vip, habitué dell’isola azzurra, vacanzieri e tanti giovani capresi.

Numerosi vip hanno aperto le seconde case per l’ arrivo del bel tempo. In piazza anche diversi vip di ‘Capri,Hollywood’. Nella mattina del 1 c’è stato chi ha approfittato del bel tempo per un assaggio di tintarella in spiaggia.

Oltre 50 persone hanno partecipato al tradizionale tuffo di Capodanno ad Ischia. A mezzogiorno in punto i coraggiosi si sono tuffati nelle acque della spiaggia della Mandra, ad Ischia Porto, per salutare l’arrivo del 2020.

Si è trattato della decima edizione dell’evento organizzato dall’associazione “Quelli che…La Spiaggia dei Pescatori” , sotto gli occhi di decine di isolani e turisti.

Dopo il tuffo per tutti i partecipanti panettone, spumante e gadget commemorativi.

(ANSA)