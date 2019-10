Carabinieri con metal detector al Vomero a caccia di coltelli.

Controlli con il metal detector a Napoli sui minorenni per intercettare coltelli e prevenire aggressioni.

I Carabinieri della compagnia Vomero e del reggimento Campania si sono posizionati ai tornelli della stazione “Vanvitelli” per controllare con il metal detector i ragazzini che stavano per oltrepassarli. Tre teenagers sono stati denunciati per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Su uno di loro, di appena 13 anni, utilizzando il metal detector è stato possibile rinvenire, negli slip, un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri; un 20enne di Anacapri aveva un coltello a serramanico con lama di 4 centimetri mentre un 16enne ne aveva uno con lama di 9.

Un altro giovanissimo, di 16 anni, è stato sorpreso in via rossini in possesso di un coltellino, tre dosi di marijuana e una di hashish; altri 13 giovani assuntori di droga sono stati segnalati alla prefettura perché trovati in possesso di hashish e marijuana. (ANSA)