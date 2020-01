Cardarelli, tolleranza zero sugli abusivi.

«La presenza di abusivi nelle corsie d’ospedale è sempre qualcosa di odioso, per questo motivo questa direzione strategica si è attivata sin da subito in un’azione di controllo e repressione capillare e ferrea. Naturalmente, in un ospedale a padiglioni e delle dimensioni del Cardarelli, non è pensabile poter vigilare su ogni possibile ambulante intenzionato ad approfittare dell’orario di visita per mescolarsi ai familiari dei pazienti. Il fenomeno, odioso, riguarda non a caso la maggior parte delle strutture sanitarie, non solo di Napoli. Ad ogni buon conto, la nostra attenzione resta massima e qualunque presenza illegittima, come è sempre stato, verrà rimossa e segnalata alle autorità competenti».

Così il direttore generale Giuseppe Longo commenta la denuncia di presunti ambulanti nei reparti dell’Azienda Ospedaliera avanzata da Salvatore Iodice (Consigliere dei Verdi della Municipalità 2 di Napoli). Dalla direzione strategica del Cardarelli arriva però un invito a non lasciarsi andare ad accuse gravi nei confronti di quei vigilantes che spesso sono le prime vittime di violenza proprio a causa dei controlli e dell’assoluta fermezza nel far rispettare le regole. «Affermare che eventuali abusi abbiamo “il benestare della vigilanza all’ingresso” è molto grave – dice Longo-. Spero che ci siano prove inequivocabili a sostegno di questa insinuazione, perché altrimenti si rischia solo di infamare una categoria, fomentare l’odio e ledere l’immagine di un’Azienda Ospedaliera che opera al meglio in un contesto sociale non sempre dei più semplici».